https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/otogaza-indirim-bekleniyor-1083394691.html

Otogaza indirim bekleniyor

Otogaza indirim bekleniyor

Sputnik Türkiye

Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T11:16+0300

2024-05-02T11:16+0300

2024-05-02T11:16+0300

ekonomi

otogaz

indirim

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

benzin

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Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:Benzinin litresi ortalama 43,65 liraMotorinin litresi ortalama 41,07 liraOtogaz ortalama 22,47 lira

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html

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Sputnik Türkiye

otogaz, indirim, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin