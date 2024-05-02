https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/otogaza-indirim-bekleniyor-1083394691.html
Otogaza indirim bekleniyor
Otogaza indirim bekleniyor
Sputnik Türkiye
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T11:16+0300
2024-05-02T11:16+0300
2024-05-02T11:16+0300
ekonomi
otogaz
indirim
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
benzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073969288_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65ed124679535d5837d46d8d9af8f00c.jpg
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:Benzinin litresi ortalama 43,65 liraMotorinin litresi ortalama 41,07 liraOtogaz ortalama 22,47 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html
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otogaz, indirim, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin
otogaz, indirim, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin
Otogaza indirim bekleniyor
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.
İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
Benzinin litresi ortalama 43,65 lira
Motorinin litresi ortalama 41,07 lira
Otogaz ortalama 22,47 lira