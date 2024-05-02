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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/otogaza-indirim-bekleniyor-1083394691.html
Otogaza indirim bekleniyor
Otogaza indirim bekleniyor
Sputnik Türkiye
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
otogaz
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brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
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Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:Benzinin litresi ortalama 43,65 liraMotorinin litresi ortalama 41,07 liraOtogaz ortalama 22,47 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html
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otogaz, indirim, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin
otogaz, indirim, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin

Otogaza indirim bekleniyor

11:16 02.05.2024
© AAOtogaz (LPG)
Otogaz (LPG) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA
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Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

Otogaz ortalama 22,47 lira
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
EKONOMİ
Benzin ve motorine büyük zam: Çifte zam pompaya yansıdı
21 Mart, 08:22
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