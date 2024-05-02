https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bakim-merkezindeki-yaslilarin-paralarini-alan--mudur-yardimcisi-tutuklandi-1083410214.html

Bakım merkezindeki yaşlıların paralarını alan müdür yardımcısı tutuklandı

Bakım merkezindeki yaşlıların paralarını alan müdür yardımcısı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de belediyeye ait bir bakım merkezindeki yaşlılara ait yaklaşık 500 bin lira para alan müdür yardımcısı tutuklandı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T16:30+0300

2024-05-02T16:30+0300

2024-05-02T16:32+0300

türkiye

yaşlı

para

bakım evi

eskişehir

belediye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı yaşlılara hizmet veren merkezde barınan kişilerin paralarını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı.Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde konaklayan 10 yaşlıya ait kurumdaki çelik kasada bulunan paraların azaldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.B.M'nin kurumdaki kasadan yaklaşık 500 bin lira nakit para aldığı belirlendi.Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/6-yasindaki-cocugunu-sismansin-diyerek-kosmaya-zorlamisti-cinayetle-yargilaniyor-1083401022.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşlı, para, bakım evi, eskişehir, belediye