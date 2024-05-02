https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bakim-merkezindeki-yaslilarin-paralarini-alan--mudur-yardimcisi-tutuklandi-1083410214.html
Bakım merkezindeki yaşlıların paralarını alan müdür yardımcısı tutuklandı
Bakım merkezindeki yaşlıların paralarını alan müdür yardımcısı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de belediyeye ait bir bakım merkezindeki yaşlılara ait yaklaşık 500 bin lira para alan müdür yardımcısı tutuklandı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T16:30+0300
2024-05-02T16:30+0300
2024-05-02T16:32+0300
türkiye
yaşlı
para
bakım evi
eskişehir
belediye
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Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı yaşlılara hizmet veren merkezde barınan kişilerin paralarını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı.Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde konaklayan 10 yaşlıya ait kurumdaki çelik kasada bulunan paraların azaldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.B.M'nin kurumdaki kasadan yaklaşık 500 bin lira nakit para aldığı belirlendi.Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/6-yasindaki-cocugunu-sismansin-diyerek-kosmaya-zorlamisti-cinayetle-yargilaniyor-1083401022.html
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yaşlı, para, bakım evi, eskişehir, belediye
yaşlı, para, bakım evi, eskişehir, belediye
Bakım merkezindeki yaşlıların paralarını alan müdür yardımcısı tutuklandı
16:30 02.05.2024 (güncellendi: 16:32 02.05.2024)
Eskişehir'de belediyeye ait bir bakım merkezindeki yaşlılara ait yaklaşık 500 bin lira para alan müdür yardımcısı tutuklandı.
Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı yaşlılara hizmet veren merkezde barınan kişilerin paralarını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı.
Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde konaklayan 10 yaşlıya ait kurumdaki çelik kasada bulunan paraların azaldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.
Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.
B.M'nin kurumdaki kasadan yaklaşık 500 bin lira nakit para aldığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklandı.