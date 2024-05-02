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6 yaşındaki çocuğunu 'şişmansın' diyerek koşmaya zorlamıştı: Cinayetle yargılanıyor
6 yaşındaki çocuğunu 'şişmansın' diyerek koşmaya zorlamıştı: Cinayetle yargılanıyor
Sputnik Türkiye
31 yaşındaki Christopher Gregor, oğlu Corey Micciolo'nun yıllar süren istismar iddialarının ardından 2021 yılında 'künt cisim travması' nedeniyle ölmesinin... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T12:50+0300
2024-05-02T12:51+0300
dünya
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new jersey
cinayet
spor salonu
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çocuk cinayeti
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New Jersey'li Gregor altı yaşındaki oğlunu 'çok şişman' olduğu gerekçesiyle koşu bandında koşmaya zorladığı çocuğun 'kronik' istismar sonucu ölümünden birkaç gün önce çekilmiş rahatsız edici görüntüler ortaya çıktı.Spor salonunun güvenlik kamerası görüntüleri duruşma sırasında mahkemede gösterildi. Videoda Corey'in sürekli olarak koşu bandından düşerken görüldüğü babası Gregor'un ise onu kaldırıp tekrar banda koymaya devam ettiği görüldü.Öte yandan videoda Gregor'un bir noktada oğlunu tekrar koşmaya zorlamadan önce başının arkasını ısırdığı öne sürüldü. Videoda koşu bandının hızının çocuğun yetişemeyeceği kadar hızlı olduğu ve defalarca düştüğü ancak babasının zoruyla tekrar denemek için sürünerek geri döndüğü görüldü. Spor salonu ziyaretinden sonra, Corey'nin velayetini Gregor ile paylaşan çocuğun annesi Breanna Micciolo, oğlunun yaralarını görerek durumu New Jersey Çocuk Koruma ve Kalıcılık Bölümü'ndeki bir vaka görevlisine bildirmişti.Corey'i doktora götüren kadın, babasının onu 'çok şişman olduğu için' koşu bandında koşmaya zorladığını belirtmişti. Ancak Corey ertesi gün hayatını kaybetmişti.6 yaşındaki Corey daha sonra kelimeleri geveleyerek dile getirme, mide bulantısı ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye kaldırılmıştı. Taramalar esnasında nöbet geçiren Corey hastanede hayatını kaybetmişti.Yapılan ilk otopside Corey'nin künt cisim yaralanmaları, kalp ve karaciğer ezilmeleri ile iltihaplanma ve sepsis sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı.Baba Gregor, müfettişlerin spor salonundaki güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından Temmuz 2021'de çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklanmıştı.Tutuklama emrinde, “Özellikle Corey'i koşu bandında koşturarak, hızı artırarak, düşmesine neden olarak, kafasını ısırıyor gibi görünürken hareket eden koşu bandına geri yerleştirerek, söz konusu çocuğun birkaç kez daha düşmesine neden oldu” denildi.Corey'nin ölümü, adli tıp patoloğunun altı yaşındaki çocuğun göğsünde ve karnında künt darbe yaralanmaları, kalbinde yırtık, sol akciğer kontüzyonu ve karaciğerinde yırtık ve kontüzyon dahil olmak üzere 'kronik istismardan' muzdarip olduğunu tespit etmesinin ardından cinayet olarak belirlenmişti.Bu hafta tekrardan mahkemesi görülen ve mahkemede tanık olarak kürsüye çıkan anne Micciolo. söz konusu olayın cereyan ettiği videoyu izlerken ağladı.
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abd, new jersey, cinayet, spor salonu, çocuk, çocuk cinayeti
abd, new jersey, cinayet, spor salonu, çocuk, çocuk cinayeti

6 yaşındaki çocuğunu 'şişmansın' diyerek koşmaya zorlamıştı: Cinayetle yargılanıyor

12:50 02.05.2024 (güncellendi: 12:51 02.05.2024)
© FlickrSpor salonu.
Spor salonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Flickr
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31 yaşındaki Christopher Gregor, oğlu Corey Micciolo'nun yıllar süren istismar iddialarının ardından 2021 yılında 'künt cisim travması' nedeniyle ölmesinin ardından cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıktı.
New Jersey'li Gregor altı yaşındaki oğlunu 'çok şişman' olduğu gerekçesiyle koşu bandında koşmaya zorladığı çocuğun 'kronik' istismar sonucu ölümünden birkaç gün önce çekilmiş rahatsız edici görüntüler ortaya çıktı.
Spor salonunun güvenlik kamerası görüntüleri duruşma sırasında mahkemede gösterildi. Videoda Corey'in sürekli olarak koşu bandından düşerken görüldüğü babası Gregor'un ise onu kaldırıp tekrar banda koymaya devam ettiği görüldü.
Öte yandan videoda Gregor'un bir noktada oğlunu tekrar koşmaya zorlamadan önce başının arkasını ısırdığı öne sürüldü. Videoda koşu bandının hızının çocuğun yetişemeyeceği kadar hızlı olduğu ve defalarca düştüğü ancak babasının zoruyla tekrar denemek için sürünerek geri döndüğü görüldü.
Spor salonu ziyaretinden sonra, Corey'nin velayetini Gregor ile paylaşan çocuğun annesi Breanna Micciolo, oğlunun yaralarını görerek durumu New Jersey Çocuk Koruma ve Kalıcılık Bölümü'ndeki bir vaka görevlisine bildirmişti.
Corey'i doktora götüren kadın, babasının onu 'çok şişman olduğu için' koşu bandında koşmaya zorladığını belirtmişti. Ancak Corey ertesi gün hayatını kaybetmişti.
6 yaşındaki Corey daha sonra kelimeleri geveleyerek dile getirme, mide bulantısı ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye kaldırılmıştı. Taramalar esnasında nöbet geçiren Corey hastanede hayatını kaybetmişti.
Yapılan ilk otopside Corey'nin künt cisim yaralanmaları, kalp ve karaciğer ezilmeleri ile iltihaplanma ve sepsis sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı.
Baba Gregor, müfettişlerin spor salonundaki güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından Temmuz 2021'de çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Tutuklama emrinde, “Özellikle Corey'i koşu bandında koşturarak, hızı artırarak, düşmesine neden olarak, kafasını ısırıyor gibi görünürken hareket eden koşu bandına geri yerleştirerek, söz konusu çocuğun birkaç kez daha düşmesine neden oldu” denildi.
Corey'nin ölümü, adli tıp patoloğunun altı yaşındaki çocuğun göğsünde ve karnında künt darbe yaralanmaları, kalbinde yırtık, sol akciğer kontüzyonu ve karaciğerinde yırtık ve kontüzyon dahil olmak üzere 'kronik istismardan' muzdarip olduğunu tespit etmesinin ardından cinayet olarak belirlenmişti.
Bu hafta tekrardan mahkemesi görülen ve mahkemede tanık olarak kürsüye çıkan anne Micciolo. söz konusu olayın cereyan ettiği videoyu izlerken ağladı.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyorlar ancak daha çok hastalık ile karşı karşıya kalıyorlar
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