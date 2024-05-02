https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/baenin-kurucularindan-seyh-tahnun-bin-muhammed-al-nahyan-oldu-7-gun-yas-ilan-edildi-1083383567.html
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü: 7 gün yas ilan edildi
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü: 7 gün yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan hayatını kaybetti. Nahyan'ın ölümü sebebiyle ülkede 7 gün yas ilan edildi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T00:36+0300
2024-05-02T00:36+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuruluş sürecinde yer alan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.BAE haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümünden dolayı "üzüntü içerisinde olduğu" belirtildi.Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü sonrasında ülkede bayrakların yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildiği bildirildi.Genç yaşlarından itibaren Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın yanında bulunduğu ve tecrübe kazandığı kaydedildi.BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ifade edildi.Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kuraklikla-mucadele-eden-bae-sele-yenik-dustu-1082875153.html
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birleşik arap emirlikleri, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, ortadoğu
birleşik arap emirlikleri, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, ortadoğu
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü: 7 gün yas ilan edildi
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan hayatını kaybetti. Nahyan'ın ölümü sebebiyle ülkede 7 gün yas ilan edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuruluş sürecinde yer alan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
BAE haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümünden dolayı "üzüntü içerisinde olduğu" belirtildi.
Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü sonrasında ülkede bayrakların yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildiği bildirildi.
Genç yaşlarından itibaren Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın yanında bulunduğu ve tecrübe kazandığı kaydedildi.
BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ifade edildi.
Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı aktarıldı.