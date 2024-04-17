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Kuraklıkla mücadele eden BAE sele yenik düştü
Kuraklıkla mücadele eden BAE sele yenik düştü
Sputnik Türkiye
Sahip olduğu sert çöl iklimi nedeniyle yıllardır kuraklığa çözüm arayışında olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 75 yılın en yüksek yağış miktarı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, yağmur, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış, фото
birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, yağmur, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış, фото

Kuraklıkla mücadele eden BAE sele yenik düştü

16:46 17.04.2024 (güncellendi: 17:04 17.04.2024)
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Sahip olduğu sert çöl iklimi nedeniyle yıllardır kuraklığa çözüm arayışında olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 75 yılın en yüksek yağış miktarı kaydedildi.
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre,Ulusal Meteoroloji Merkezi,ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu.

BAE haber ajansı WAM&#x27;ın haberine göre,Ulusal Meteoroloji Merkezi,ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre,Ulusal Meteoroloji Merkezi,ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu.

© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, &quot;Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949&#x27;dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi&quot; ifadesi kullanıldı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi" ifadesi kullanıldı.

© AA / Stringer

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Dubai kentinde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Dubai kentinde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Stringer

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Dubai kentinde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

© AA / Stringer

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde günlük yaşam

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde günlük yaşam - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Stringer

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde günlük yaşam

© AA / Stringer

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde "zorunlu olmadıkça evden çıkmama" çağrısında bulundu.

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde &quot;zorunlu olmadıkça evden çıkmama&quot; çağrısında bulundu. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Stringer

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde "zorunlu olmadıkça evden çıkmama" çağrısında bulundu.

© AA / Stringer

Sahip olduğusert çöl iklimi nedeniyle yılda çok az yağış alan ve kuraklıkla mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce duyurduğu yeni projeyle drone'lar yardımıyla bulutlara 'şok' uygulayarak yağışları artırmayı planladığını açıklamıştı.

Sahip olduğusert çöl iklimi nedeniyle yılda çok az yağış alan ve kuraklıkla mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce duyurduğu yeni projeyle drone&#x27;lar yardımıyla bulutlara &#x27;şok&#x27; uygulayarak yağışları artırmayı planladığını açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Stringer

Sahip olduğusert çöl iklimi nedeniyle yılda çok az yağış alan ve kuraklıkla mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce duyurduğu yeni projeyle drone'lar yardımıyla bulutlara 'şok' uygulayarak yağışları artırmayı planladığını açıklamıştı.

© AA / Stringer

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Stringer

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

© AA / Stringer

Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur ürettiğini 2021’de duyurmuştu.

Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri&#x27;nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur ürettiğini 2021’de duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Stringer

Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur ürettiğini 2021’de duyurmuştu.

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