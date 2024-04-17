Kuraklıkla mücadele eden BAE sele yenik düştü

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BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre,Ulusal Meteoroloji Merkezi,ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu.