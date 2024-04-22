https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/putin-ve-aliyev-moskovada-bir-araya-geldi-1083031540.html

Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya geldi

Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Başkent Moskova’ya ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T17:23+0300

2024-04-22T17:23+0300

2024-04-22T17:23+0300

dünya

azerbaycan

rusya

ilham aliyev

vladimir putin

moskova

kremlin

karabağ

kafkasya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083031383_0:165:3051:1881_1920x0_80_0_0_da079815a461f588ca3d2e2c2643ecf6.jpg

Görüşmelerin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülkenin ‘birçok ilginç işbirliği alanına’ sahip olduğunu vurgularken, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara ulaştığını da sözlerine ekledi.Görüşmede söz alan Aliyev, Bakü'nün bölgedeki güvenlik sorunlarının Moskova'nın katılımıyla çözülmesinden memnun olduğuna değinirken, Rusya'nın Kafkasya dahil olmak üzere Azerbaycan’ın da yer aldığı geniş coğrafyada bölgesel güvenlik açısından temel bir ülke olduğunun altını çizdi.Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik kilit konuları ele alacak ve güncel bölgesel meseleler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunacak.Putin ve Aliyev arasındaki bir önceki yüz yüze görüşme geçtiğimiz ekim ayında Bişkek'teki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi marjında gerçekleşmişti.Şimdiki görüşmelerin Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun tamamlandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğu kaydedilirken, 17 Nisan'da Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus barış gücü askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını doğrulamıştı.Rus barış gücü askerleri Kasım 2020'den beri Karabağ'da bulunuyor.Eylül 2023'te Dağlık Karabağ tamamen Bakü'nün kontrolüne geçmiş, Karabağ yönetiminin 1 Ocak 2024'ten itibaren varlığının sona erdirilmesine ilişkin bir kararname imzalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kremlinden-teyit-rus-baris-gucu-karabagdan-cekilmeye-basladi-1082863448.html

azerbaycan

rusya

moskova

karabağ

kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, rusya, ilham aliyev, vladimir putin, moskova, kremlin, karabağ, kafkasya