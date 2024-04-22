https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/putin-ve-aliyev-moskovada-bir-araya-geldi-1083031540.html
Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya geldi
Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Başkent Moskova’ya ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T17:23+0300
2024-04-22T17:23+0300
2024-04-22T17:23+0300
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kremlin
karabağ
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Görüşmelerin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülkenin ‘birçok ilginç işbirliği alanına’ sahip olduğunu vurgularken, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara ulaştığını da sözlerine ekledi.Görüşmede söz alan Aliyev, Bakü'nün bölgedeki güvenlik sorunlarının Moskova'nın katılımıyla çözülmesinden memnun olduğuna değinirken, Rusya'nın Kafkasya dahil olmak üzere Azerbaycan’ın da yer aldığı geniş coğrafyada bölgesel güvenlik açısından temel bir ülke olduğunun altını çizdi.Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik kilit konuları ele alacak ve güncel bölgesel meseleler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunacak.Putin ve Aliyev arasındaki bir önceki yüz yüze görüşme geçtiğimiz ekim ayında Bişkek'teki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi marjında gerçekleşmişti.Şimdiki görüşmelerin Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun tamamlandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğu kaydedilirken, 17 Nisan'da Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus barış gücü askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını doğrulamıştı.Rus barış gücü askerleri Kasım 2020'den beri Karabağ'da bulunuyor.Eylül 2023'te Dağlık Karabağ tamamen Bakü'nün kontrolüne geçmiş, Karabağ yönetiminin 1 Ocak 2024'ten itibaren varlığının sona erdirilmesine ilişkin bir kararname imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kremlinden-teyit-rus-baris-gucu-karabagdan-cekilmeye-basladi-1082863448.html
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azerbaycan, rusya, ilham aliyev, vladimir putin, moskova, kremlin, karabağ, kafkasya
azerbaycan, rusya, ilham aliyev, vladimir putin, moskova, kremlin, karabağ, kafkasya
Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya geldi
Başkent Moskova’ya ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Görüşmelerin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülkenin ‘birçok ilginç işbirliği alanına’ sahip olduğunu vurgularken, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara ulaştığını da sözlerine ekledi.
Görüşmede söz alan Aliyev, Bakü'nün bölgedeki güvenlik sorunlarının Moskova'nın katılımıyla çözülmesinden memnun olduğuna değinirken, Rusya'nın Kafkasya dahil olmak üzere Azerbaycan’ın da yer aldığı geniş coğrafyada bölgesel güvenlik açısından temel bir ülke olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik kilit konuları ele alacak ve güncel bölgesel meseleler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunacak.
Putin ve Aliyev arasındaki bir önceki yüz yüze görüşme geçtiğimiz ekim ayında Bişkek'teki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi marjında gerçekleşmişti.
Şimdiki görüşmelerin Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun tamamlandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğu kaydedilirken, 17 Nisan'da Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus barış gücü askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını doğrulamıştı.
Rus barış gücü askerleri Kasım 2020'den beri Karabağ'da bulunuyor.
Eylül 2023'te Dağlık Karabağ tamamen Bakü'nün kontrolüne geçmiş, Karabağ yönetiminin 1 Ocak 2024'ten itibaren varlığının sona erdirilmesine ilişkin bir kararname imzalanmıştı.