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ABD'nin geniş çaplı askeri tatbikatı Swift Response 9 Mayıs'ta Moldova'da başlıyor
ABD'nin geniş çaplı askeri tatbikatı Swift Response 9 Mayıs'ta Moldova'da başlıyor
Sputnik Türkiye
Moldova Savunma Bakanlığı, Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Swift Response-2024 adı verilen geniş çaplı bir Moldova-Amerikan tatbikatına... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Açıklamada, 9-16 Mayıs tarihleri arasında ABD'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığı'nın öncülüğünde ülke topraklarında gerçekleştirilecek olan Swift Response-2024 tatbikatının, Moldova ordusu motorize piyade tugayından 400 askerin katılımıyla düzenleneceği bildirilirken, Ulusal Ordu'nun ‘Yıldırım’ özel amaçlı taburu ve ABD’nin 82. Hava İndirme Tümeni askerlerinin de tatbikatta görev yapacakları eklendi.Tatbikatta iki ABD askeri uçağı C-130 Hercules de yer alacak.Moldova anayasasına göre cumhuriyet tarafsız bir statüye sahip olurken, ancak ülke 1994 yılından bu yana bireysel bir ortaklık planı çerçevesinde NATO ile işbirliği yapıyor.Buna ek olarak, gayri resmi lideri Cumhurbaşkanı Maia Sandu olan Eylem ve Dayanışma Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Moldova, ABD, İngiltere, Almanya ve Romanya'dan askeri personelin katılımıyla sık sık tatbikatlar düzenliyor.Moldova Savunma Bakanlığı temsilcileri de ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmek ve bu amaçla gerekli silahları edinmek istediklerini vurgularken, Sandu da ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı iddiasıyla NATO ile yakınlaşmayı tartışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/moldova-disisleri-bakani-popsoi-abdden-guvenlik-kurumlarimiz-icin-destek-istedik-1083081096.html
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moldova, nato, abd, rusya, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat, swift response
moldova, nato, abd, rusya, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat, swift response

ABD'nin geniş çaplı askeri tatbikatı Swift Response 9 Mayıs'ta Moldova'da başlıyor

17:13 02.05.2024 (güncellendi: 17:16 02.05.2024)
© AP Photo / Boris GrdanoskiSwift Response 22 NATO tatbikatı
Swift Response 22 NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Moldova Savunma Bakanlığı, Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Swift Response-2024 adı verilen geniş çaplı bir Moldova-Amerikan tatbikatına hazırlanıyor.
Açıklamada, 9-16 Mayıs tarihleri arasında ABD'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığı'nın öncülüğünde ülke topraklarında gerçekleştirilecek olan Swift Response-2024 tatbikatının, Moldova ordusu motorize piyade tugayından 400 askerin katılımıyla düzenleneceği bildirilirken, Ulusal Ordu'nun ‘Yıldırım’ özel amaçlı taburu ve ABD’nin 82. Hava İndirme Tümeni askerlerinin de tatbikatta görev yapacakları eklendi.
Tatbikatta iki ABD askeri uçağı C-130 Hercules de yer alacak.
Moldova anayasasına göre cumhuriyet tarafsız bir statüye sahip olurken, ancak ülke 1994 yılından bu yana bireysel bir ortaklık planı çerçevesinde NATO ile işbirliği yapıyor.
Buna ek olarak, gayri resmi lideri Cumhurbaşkanı Maia Sandu olan Eylem ve Dayanışma Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Moldova, ABD, İngiltere, Almanya ve Romanya'dan askeri personelin katılımıyla sık sık tatbikatlar düzenliyor.
Moldova Savunma Bakanlığı temsilcileri de ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmek ve bu amaçla gerekli silahları edinmek istediklerini vurgularken, Sandu da ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı iddiasıyla NATO ile yakınlaşmayı tartışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.
Mihai Popşoi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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