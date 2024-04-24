https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/moldova-disisleri-bakani-popsoi-abdden-guvenlik-kurumlarimiz-icin-destek-istedik-1083081096.html

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: ABD'den güvenlik kurumlarımız için destek istedik

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: ABD'den güvenlik kurumlarımız için destek istedik

Sputnik Türkiye

Savunma ve güvenlik alanındaki çeşitli devlet kurumları için ABD'den destek istediklerini ifade eden Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Amerikan hükümeti, Beyaz... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T02:40+0300

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Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, ülkesinin savunma ve güvenlik alanındaki çeşitli devlet kurumları için ABD'den destek istediğini söyledi. Newsmaker haber portalına konuşan Popşoi, “ABD'nin ulusal ordu ve diğer kurumlar için bize sağladığı savunma desteği olanaklarını araştırmaya devam edeceğiz. Sadece ordu için değil, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, Bilgi ve Güvenlik Servisi için de destek talebinde bulunduk. Tüm devlet kurumlarının hibrit saldırılara karşı koyma ve güvenliği geniş anlamda güçlendirme becerisine sahip olması gerekiyor” dedi.Amerikan hükümeti, Beyaz Saray ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle bu konuda verimli görüşmelerde bulunduğunu belirten Popşoi, “Moldova'ya verilen destek devam edecek. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power da Moldova'ya destek ve yardımın ABD hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Bu memnuniyet verici ve bu destek sayesinde Moldova'nın istikrarını koruyacağına dair bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/moldovali-muhalif-sor-moldova-hukumeti-abdnin-cikarlari-ugruna-ulkenin-bagimsizligini-yok-ediyor-1082981077.html

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