https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-temsilciler-meclisi-filistin-yanlisi-eylemleri-hedef-alan-tasariyi-onayladi-1083401608.html
ABD Temsilciler Meclisi, Filistin yanlısı eylemleri hedef alan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Filistin yanlısı eylemleri hedef alan tasarıyı onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, ülke genelindeki üniversitelerde düzenlenen Filistin’e destek eylemlerini bastırmaya izin veren antisemitizmle... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T12:53+0300
2024-05-02T12:53+0300
2024-05-02T12:53+0300
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israil-filistin
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ABD genelinde antisemitizm olarak nitelendirilen eylemleri konu alan ‘Antisemitizm Farkındalık Yasası’ başlıklı tasarı, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edildi.The Washington Post’a konuşan uzmanlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerin hazırladığı ve bazı Demokratların destek verdiği tasarının, “İsrail'i eleştirenleri susturmaya yönelik bir girişim” ve ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğüyle ilgili metninin ihlali olduğunu dile getirdi. Son haftalarda ülkenin genelindeki üniversitelerin kampüslerinde yapılan Filistin yanlısı protestolara sert yanıt olarak nitelendirilen tasarı, federal hükümete İsrail karşıtı protestoları antisemitizm olarak tanımlama yoluyla engelleme fırsatını veriyor. Tasarıya göre antisemitizm tanımı Yahudilere yönelik tehditlerin yanı sıra, İsrail’e yönelik eleştirileri de kapsıyor.Protestoların başladığı günden bu yana Cumhuriyetçiler, Eğitim Bakanlığı’ndan üniversiteler yönelik ek soruşturma başlatmasını talep ediyor. Tasarı, “antisemitik protestoların yapıldığı” üniversitelerin finansmanını kesme fırsatını veriyor.Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarı, ABD’li insan hakları savunucuları tarafından sert dille eleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abdde-filistine-destek-protestolarini-engellemeyen-rektorun-istifasi-istendi-1083133554.html
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ABD Temsilciler Meclisi, Filistin yanlısı eylemleri hedef alan tasarıyı onayladı
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, ülke genelindeki üniversitelerde düzenlenen Filistin’e destek eylemlerini bastırmaya izin veren antisemitizmle mücadele tasarısını kabul etti.
ABD genelinde antisemitizm olarak nitelendirilen eylemleri konu alan ‘Antisemitizm Farkındalık Yasası’ başlıklı tasarı, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edildi.
The Washington Post’a konuşan uzmanlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerin hazırladığı ve bazı Demokratların destek verdiği tasarının, “İsrail'i eleştirenleri susturmaya yönelik bir girişim” ve ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğüyle ilgili metninin ihlali olduğunu dile getirdi. Son haftalarda ülkenin genelindeki üniversitelerin kampüslerinde yapılan Filistin yanlısı protestolara sert yanıt olarak nitelendirilen tasarı, federal hükümete İsrail karşıtı protestoları antisemitizm olarak tanımlama yoluyla engelleme fırsatını veriyor.
Tasarıya göre antisemitizm tanımı Yahudilere yönelik tehditlerin yanı sıra, İsrail’e yönelik eleştirileri de kapsıyor.
Protestoların başladığı günden bu yana Cumhuriyetçiler, Eğitim Bakanlığı’ndan üniversiteler yönelik ek soruşturma başlatmasını talep ediyor. Tasarı, “antisemitik protestoların yapıldığı” üniversitelerin finansmanını kesme fırsatını veriyor.
Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarı, ABD’li insan hakları savunucuları tarafından sert dille eleştiriliyor.