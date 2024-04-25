https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abdde-filistine-destek-protestolarini-engellemeyen-rektorun-istifasi-istendi-1083133554.html

ABD'de Filistin'e destek protestolarını engellemeyen rektörün istifası istendi

ABD'de Filistin'e destek protestolarını engellemeyen rektörün istifası istendi

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda İsrail'e askeri destek için 26 milyar dolarlık askeri desteği onaylayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesindeki... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T09:30+0300

2024-04-25T09:30+0300

2024-04-25T09:30+0300

dünya

abd

columbia üniversitesi

new york

abd temsilciler meclisi

mike johnson

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

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Filistin destekçisi öğrencilerle üniversite yönetimi arasında gerginlik devam ederken Columbia Üniversitesinde basın toplantısı düzenleyen Johnson, öğrencilerin yuhalamaları ile sık sık kesilen basın toplantısında,kampüsteki Filistin’e destek gösterilerini 'nefret ve antisemitizm' şeklinde niteleyerek, protestoları sonlandıramaması durumunda Üniversite rektörü Nemat Minouche Shafik’in istifa etmesi çağrısında bulundu.Johnson, eylemlere son vermeyen öğrencilere de müdahale edilerek, gözaltına alınması gerektiğini savundu ve kampüsteki protestoların kontrol alına alınmaması halinde Başkan Joe Biden’ın yetkisini kullanarak Ulusal Muhafızları devreye sokması gerektiğini öne sürdü.Öte yandan Columbia Üniversitesi’ndeki Yahudi öğrenciler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ı yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.Okul yönetiminin İsrail destekçisi firmalarla ticari ilişkisini kesmesi isteğiyle kampüs bahçesine kurulan kampta protestolara destek verdiğini söyleyen Sam isimli Yahudi öğrenci, "Bu kampa bulunmaktan gurur duyuyorum" dedi.Okulda Yahudi karşıtlığına dair tehdit görüp görmediği sorusunu "Kesinlikle hayır" diye cevaplayan Yahudi öğrenci, kamp alanında ise "okulun diğer bölgelerinde olduğundan daha çok destek gördüğünü" ifade etti.Sam, "Sanırım kampüste çok fazla antisemitizmle karşılaştığını iddia eden öğrenciler, İsrail karşıtlığıyla, Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar" diye konuştu.‘Mike Johnson’ın gerçekten, kendi gündemi dışında, Yahudi öğrencileri önemsediğini düşünmüyorum’Adının Elon olduğunu söyleyen diğer bir Yahudi asıllı öğrenci de, Columbia kampüsünde veya protesto kampında herhangi bir antisemitik davranışla karşılaşmadığını belirtti.Elon, "Kamp alanında, sayıları 100’ün üzerindeki Yahudi öğrenci ve bazı Yahudi fakülte hocasıyla birlikte Passover’ı (Yahudi bayramı) kutladık" dedi."Mike Johnson’ın gerçekten, kendi gündemi dışında, Yahudi öğrencileri önemsediğini düşünmüyorum" diyen Yahudi öğrenci Elon, kampüste ilk defa bugün kendini güvende hissetmediğini, sebebinin ise, Mike Johnson’la birlikte "radikal destekçilerinin kampüsü işgal etmesi" olduğunu ifade etti.Columbia Üniversitesindeki olayColumbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için tehdit oluşturduğunu savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilere karşı başlayan ifade özgürlüğü engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/googlein-israille-sozlesmeye-karsi-cikan-calisanlarini-isten-kovdugu-bildirildi-1082904827.html

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abd, columbia üniversitesi, new york, abd temsilciler meclisi, mike johnson, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin sorunu, ifade özgürlüğü, protesto