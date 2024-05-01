https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gurcistan-parlamentosu-yabanci-ajanlar-yasasini-ikinci-okumada-kabul-etti-1083378525.html

Gürcistan Parlamentosu ‘yabancı ajanlar yasasını’ ikinci okumada kabul etti

Gürcistan Parlamentosu ‘yabancı ajanlar yasasını’ ikinci okumada kabul etti

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu, bugün düzenlenen genel oturumda halkı sokaklara döken tartışmalı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T20:10+0300

2024-05-01T20:10+0300

2024-05-01T20:10+0300

dünya

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gürcistan parlamentosu

yabancı nüfuzun şeffaflığı

tiflis

protesto

şalva papuaşvili

salome zurabişvili

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Gürcistan Parlamentosu, bugün düzenlenen genel oturumda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etti.Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, “83 kişi destekledi, 23 kişi karşı çıktı. Tasarı ikinci okumada kabul edildi” açıklamasında bulundu.Oturum devam ederken, parlamentonun bahçe kısmında yasanın kabulüne karşı olan vatandaşlar ise protesto eylemi düzenledi. Başkent Tiflis'te sistematik mitingler ve gösteriler, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı’ yasa tasarısını parlamentonun onayına bir kez daha sunmasının hemen ardından başlamıştı.Parlamentonun prosedürlerine göre tasarı önce komisyonlarda, ardından genel toplantıda değerlendiriliyor. Yasanın bugünkü kabulünün ardından parlamentonun, 2 hafta sonra hem komite hem de genel toplantı düzeyinde gerçekleşecek üçüncü okumada tasarıyı kabul etmesi bekleniyor.Daha önce Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun tasarıyı üçüncü okumada kabul etmesi halinde veto yetkisini kullanacağını belirtmişti. Bununla birlikte parlamento, Cumhurbaşkanı vetosunu milletvekillerinin salt çoğunluğu ile rahatlıkla aşabilecek.

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