https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ukraynali-siyasetci-bati-yakinda-zelenskiyin-mesruiyeti-sorununu-gundeme-getirecek-1083380828.html
Ukraynalı siyasetçi: Batı yakında Zelenskiy'in meşruiyeti sorununu gündeme getirecek
Ukraynalı siyasetçi: Batı yakında Zelenskiy'in meşruiyeti sorununu gündeme getirecek
Sputnik Türkiye
Eski Ukraynalı milletvekili İgor Mosiyçuk, Batılı ülkelerin yakında Zelenskiy'in statüsünün meşruiyeti sorununu gündeme getireceğini belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T22:31+0300
2024-05-01T22:31+0300
2024-05-01T22:31+0300
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batı
seçim
meşru
resmi statü
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın eski üyesi İgor Mosiyçuk, ‘Apasov’ adlı Youtube kanalına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin yakında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in statüsünün meşruiyeti sorununu gündeme getireceğini söyledi.Mosiyçuk, "Zelenskiy’in meşruiyeti sona erdi. İnanın bana, bu konu artık Batı'da çok gündeme getirilecek. Yakın zamanda Batı'da Zelenskiy'in meşruiyeti konusu sıkça gündeme gelecektir" dedi.Zelenskiy'in resmi statüsü konusunda son derece endişeli olan Alman ve Avusturyalı yetkililerle konuştuğunu belirten Mosiyçuk, bu sorunun çok yakında Batı basınında ve diplomatik düzeyde gündeme getirileceğini vurguladı.Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı. Zelenskiy, seçimler için ‘doğru zaman olmadığını’ belirterek, bu meseleye son verilmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransiz-basini-zelenskiy-ukrayna-ve-batida-destek-kaybediyor-1082575199.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, seçim, meşru, resmi statü
ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, seçim, meşru, resmi statü
Ukraynalı siyasetçi: Batı yakında Zelenskiy'in meşruiyeti sorununu gündeme getirecek
Eski Ukraynalı milletvekili İgor Mosiyçuk, Batılı ülkelerin yakında Zelenskiy'in statüsünün meşruiyeti sorununu gündeme getireceğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın eski üyesi İgor Mosiyçuk, ‘Apasov’ adlı Youtube kanalına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin yakında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in statüsünün meşruiyeti sorununu gündeme getireceğini söyledi.
Mosiyçuk, "Zelenskiy’in meşruiyeti sona erdi. İnanın bana, bu konu artık Batı'da çok gündeme getirilecek. Yakın zamanda Batı'da Zelenskiy'in meşruiyeti konusu sıkça gündeme gelecektir" dedi.
Zelenskiy'in resmi statüsü konusunda son derece endişeli olan Alman ve Avusturyalı yetkililerle konuştuğunu belirten Mosiyçuk, bu sorunun çok yakında Batı basınında ve diplomatik düzeyde gündeme getirileceğini vurguladı.
Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı. Zelenskiy, seçimler için ‘doğru zaman olmadığını’ belirterek, bu meseleye son verilmesi çağrısında bulundu.