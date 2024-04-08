https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransiz-basini-zelenskiy-ukrayna-ve-batida-destek-kaybediyor-1082575199.html

Fransız basını: Zelenskiy, Ukrayna ve Batı’da destek kaybediyor

Fransız basını: Zelenskiy, Ukrayna ve Batı’da destek kaybediyor

Sputnik Türkiye

Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı Leo Pierre, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, Batı ülkelerinin desteği azaltması ve ülke içindeki muhalefetle görüş... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T15:30+0300

2024-04-08T15:30+0300

2024-04-08T15:30+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

batı

abd

ukrayna parlamentosu

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Fransız uzman Leo Pierre, Slate portalı için kaleme aldığı yazıda, “Zelenskiy, Ukrayna’da olduğu kadar uluslararası toplumda da giderek tartışmalı figür haline geliyor. Batı hükümetlerine yönelik tavrı rahatsızlık yaratıyor” yorumunda bulundu.Ukrayna parlamentosu Rada’daki milletvekillerinin, Zelenskiy’in ülkenin siyasi arenasını “muhalefetten arındırmak” için olağanüstü halden yararlanarak aşırı kontrol uyguladığından şikayetçi olduğuna işaret eden Pierre, “Muhalif milletvekilleri durumlarından şikayetçiyken Devlet Başkanı, 2024'te yapılması gereken başkanlık seçimlerinin ertelendiğini Kasım 2023’te duyurdu” diye yazdı.Bu bağlamda, Zelenskiy’in kendini Ukrayna’da büyük siyasi skandalın merkezinde bulabileceğini ifade eden uzman, “Zelenskiy’e rahat yok” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zaharova-zelenskiy-abddeki-secim-surecinin-kurbani-haline-geldi-1082549706.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, abd, ukrayna parlamentosu