https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransiz-basini-zelenskiy-ukrayna-ve-batida-destek-kaybediyor-1082575199.html
Fransız basını: Zelenskiy, Ukrayna ve Batı’da destek kaybediyor
Fransız basını: Zelenskiy, Ukrayna ve Batı’da destek kaybediyor
Sputnik Türkiye
Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı Leo Pierre, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, Batı ülkelerinin desteği azaltması ve ülke içindeki muhalefetle görüş... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T15:30+0300
2024-04-08T15:30+0300
2024-04-08T15:30+0300
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vladimir zelenskiy
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batı
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Fransız uzman Leo Pierre, Slate portalı için kaleme aldığı yazıda, “Zelenskiy, Ukrayna’da olduğu kadar uluslararası toplumda da giderek tartışmalı figür haline geliyor. Batı hükümetlerine yönelik tavrı rahatsızlık yaratıyor” yorumunda bulundu.Ukrayna parlamentosu Rada’daki milletvekillerinin, Zelenskiy’in ülkenin siyasi arenasını “muhalefetten arındırmak” için olağanüstü halden yararlanarak aşırı kontrol uyguladığından şikayetçi olduğuna işaret eden Pierre, “Muhalif milletvekilleri durumlarından şikayetçiyken Devlet Başkanı, 2024'te yapılması gereken başkanlık seçimlerinin ertelendiğini Kasım 2023’te duyurdu” diye yazdı.Bu bağlamda, Zelenskiy’in kendini Ukrayna’da büyük siyasi skandalın merkezinde bulabileceğini ifade eden uzman, “Zelenskiy’e rahat yok” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zaharova-zelenskiy-abddeki-secim-surecinin-kurbani-haline-geldi-1082549706.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, abd, ukrayna parlamentosu
vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, abd, ukrayna parlamentosu
Fransız basını: Zelenskiy, Ukrayna ve Batı’da destek kaybediyor
Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı Leo Pierre, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, Batı ülkelerinin desteği azaltması ve ülke içindeki muhalefetle görüş ayrılıklarının artması nedeniyle zor dönemden geçtiğini belirtti.
Fransız uzman Leo Pierre, Slate portalı için kaleme aldığı yazıda, “Zelenskiy, Ukrayna’da olduğu kadar uluslararası toplumda da giderek tartışmalı figür haline geliyor. Batı hükümetlerine yönelik tavrı rahatsızlık yaratıyor” yorumunda bulundu.
Ukrayna parlamentosu Rada’daki milletvekillerinin, Zelenskiy’in ülkenin siyasi arenasını “muhalefetten arındırmak” için olağanüstü halden yararlanarak aşırı kontrol uyguladığından şikayetçi olduğuna işaret eden Pierre, “Muhalif milletvekilleri durumlarından şikayetçiyken Devlet Başkanı, 2024'te yapılması gereken başkanlık seçimlerinin ertelendiğini Kasım 2023’te duyurdu” diye yazdı.
Bu bağlamda, Zelenskiy’in kendini Ukrayna’da büyük siyasi skandalın merkezinde bulabileceğini ifade eden uzman, “Zelenskiy’e rahat yok” diye ekledi.