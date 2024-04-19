Şoygu, tank ve çoklu roketatarların üretildiği işletmeleri ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Şoygu’nun Omsk Bölgesi’ne giderek tank ve çok namlulu roketatar sistemlerinin üretim tesislerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.



Şoygu’ya üretim hattını sergileyen işletme yöneticileri, bakanlık talimatı doğrultusunda tankların zırhlarını artırdıklarını ve bu araçları özel askeri harekat bölgesine göndermeye hazır duruma getirdiklerini bildirdiler.



Ayrıca TOS-1A Solntsepek çok namlulu roketatar sistemi üretiminin geçen yıl 2.5 kat artırıldığı bilgisi verildi.