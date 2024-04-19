https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/soygu-tank-ve-coklu-roketatarlarin-uretildigi-isletmeleri-ziyaret-etti-1082944185.html
Şoygu, tank ve çoklu roketatarların üretildiği işletmeleri ziyaret etti
Şoygu, tank ve çoklu roketatarların üretildiği işletmeleri ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Omsk Bölgesi’nde tank ve çoklu roketatar üreticisi savunma sanayisi işletmelerini inceledi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T15:00+0300
2024-04-19T15:00+0300
2024-04-19T15:00+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
özel harekât
solntsepek
tank
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Şoygu’nun Omsk Bölgesi’ne giderek tank ve çok namlulu roketatar sistemlerinin üretim tesislerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.Şoygu’ya üretim hattını sergileyen işletme yöneticileri, bakanlık talimatı doğrultusunda tankların zırhlarını artırdıklarını ve bu araçları özel askeri harekat bölgesine göndermeye hazır duruma getirdiklerini bildirdiler.Ayrıca TOS-1A Solntsepek çok namlulu roketatar sistemi üretiminin geçen yıl 2.5 kat artırıldığı bilgisi verildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, özel harekât, solntsepek, tank
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, özel harekât, solntsepek, tank
Şoygu, tank ve çoklu roketatarların üretildiği işletmeleri ziyaret etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Omsk Bölgesi’nde tank ve çoklu roketatar üreticisi savunma sanayisi işletmelerini inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Şoygu’nun Omsk Bölgesi’ne giderek tank ve çok namlulu roketatar sistemlerinin üretim tesislerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.
Şoygu’ya üretim hattını sergileyen işletme yöneticileri, bakanlık talimatı doğrultusunda tankların zırhlarını artırdıklarını ve bu araçları özel askeri harekat bölgesine göndermeye hazır duruma getirdiklerini bildirdiler.
Ayrıca TOS-1A Solntsepek çok namlulu roketatar sistemi üretiminin geçen yıl 2.5 kat artırıldığı bilgisi verildi.