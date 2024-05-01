https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ucretsiz-dogalgaz-donemi-bitti-faturaya-nasil-yansiyacak-1083352708.html

Ücretsiz doğalgaz dönemi bitti: Faturaya nasıl yansıyacak?

Ücretsiz doğalgaz dönemi bitti: Faturaya nasıl yansıyacak?

Sputnik Türkiye

Nisan 2023’ten bu yana devam eden ücretsiz doğalgaz desteği için sürenin sonuna gelindi. Yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğalgaz desteğinin... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T11:04+0300

2024-05-01T11:04+0300

2024-05-01T11:04+0300

ekonomi

doğalgaz

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

fatura

abone

abonelik

elektrik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/19/1043652330_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_aa9e3f66614f25cd53950ef2648af8c2.jpg

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Karadeniz gazının şebekeye bağlanması nedeniyle aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması sona erdi.Mayıs ayı tarifesi değişmediBOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Mayıs’ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. BBuna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Mayıs’ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tarih-yaklasti-ucretsiz-dogal-gaz-destegi-ne-zaman-sona-erecek-1082669903.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ereceği tarihücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? bu ay son mu?