https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tarih-yaklasti-ucretsiz-dogal-gaz-destegi-ne-zaman-sona-erecek-1082669903.html
Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?
Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?
Sputnik Türkiye
Geçen yıldan bu yana sunulan 25 metreküp 'ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek' sorusu merak edilirken devlet tarafından verilen desteğin detayları da... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T12:16+0300
2024-04-11T12:16+0300
2024-04-11T12:16+0300
ekonomi
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Mayıs 2024'e kadar sürecek olan bu uygulama kapsamında, devletin toplam destek miktarının 43 milyar liraya ulaşacağı öğrenildi. Ücretsiz doğalgaz desteği, özellikle enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle hanelerin bütçelerini rahatlatan bir önlem olarak değerlendiriliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html
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Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?
Geçen yıldan bu yana sunulan 25 metreküp 'ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek' sorusu merak edilirken devlet tarafından verilen desteğin detayları da ortaya çıktı. Bu destek kapsamında, kış aylarında vatandaşların doğalgaz faturalarında önemli bir düşüş yaşanmıştı.
Mayıs 2024'e kadar sürecek olan bu uygulama kapsamında, devletin toplam destek miktarının 43 milyar liraya ulaşacağı öğrenildi. Ücretsiz doğalgaz desteği, özellikle enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle hanelerin bütçelerini rahatlatan bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.