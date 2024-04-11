Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:11
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tarih-yaklasti-ucretsiz-dogal-gaz-destegi-ne-zaman-sona-erecek-1082669903.html
Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?
Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?
Sputnik Türkiye
Geçen yıldan bu yana sunulan 25 metreküp 'ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek' sorusu merak edilirken devlet tarafından verilen desteğin detayları da... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T12:16+0300
2024-04-11T12:16+0300
ekonomi
ücret
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz yatağı
sıvılaştırılmış doğalgaz
türkiye
fatura
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074823781_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64a8a88ad0aa8e818ab75be4736b0c7d.jpg
Mayıs 2024'e kadar sürecek olan bu uygulama kapsamında, devletin toplam destek miktarının 43 milyar liraya ulaşacağı öğrenildi. Ücretsiz doğalgaz desteği, özellikle enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle hanelerin bütçelerini rahatlatan bir önlem olarak değerlendiriliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074823781_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_03cc47946c1ef01aa9d6979ce9ce6721.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz tasarrufu, doğalgaz zam, doğalgazı verimli kullanmak için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için petek kapatmak, petekleri kapatmak tasarruf sağlar mı, doğalgaz desteği ne zaman bitecek, doğalgaz yardımı ne zaman bitiyor
doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz tasarrufu, doğalgaz zam, doğalgazı verimli kullanmak için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için petek kapatmak, petekleri kapatmak tasarruf sağlar mı, doğalgaz desteği ne zaman bitecek, doğalgaz yardımı ne zaman bitiyor

Detaylar belli oldu: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?

12:16 11.04.2024
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AA
Abone ol
Geçen yıldan bu yana sunulan 25 metreküp 'ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek' sorusu merak edilirken devlet tarafından verilen desteğin detayları da ortaya çıktı. Bu destek kapsamında, kış aylarında vatandaşların doğalgaz faturalarında önemli bir düşüş yaşanmıştı.
Mayıs 2024'e kadar sürecek olan bu uygulama kapsamında, devletin toplam destek miktarının 43 milyar liraya ulaşacağı öğrenildi. Ücretsiz doğalgaz desteği, özellikle enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle hanelerin bütçelerini rahatlatan bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
EKONOMİ
Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı tekrar değişti: Yeni tablo nasıl?
07:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала