https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/tuzlaspor-sorusturmasi-2020-2021-sezonunda-forma-giyen-futbolcular-ifadeye-cagirildi-1083344008.html
Tuzlaspor soruşturması: 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular ifadeye çağırıldı
Tuzlaspor soruşturması: 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Tuzlaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular savcılık tarafından ifadeye... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T02:52+0300
2024-05-01T02:52+0300
2024-05-01T02:52+0300
türkiye
tuzlaspor
mehmet berzan ilhanlı
soruşturma
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TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/tuzlaspor-baskani-hakkinda-sorusturma-5-futbolcu-ifadeye-cagirildi-1083333844.html
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tuzlaspor, mehmet berzan ilhanlı , soruşturma
tuzlaspor, mehmet berzan ilhanlı , soruşturma
Tuzlaspor soruşturması: 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular ifadeye çağırıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Tuzlaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.
TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.