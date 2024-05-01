https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/tuzlaspor-sorusturmasi-2020-2021-sezonunda-forma-giyen-futbolcular-ifadeye-cagirildi-1083344008.html

Tuzlaspor soruşturması: 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular ifadeye çağırıldı

Tuzlaspor soruşturması: 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular ifadeye çağırıldı

Sputnik Türkiye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Tuzlaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular savcılık tarafından ifadeye... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T02:52+0300

2024-05-01T02:52+0300

2024-05-01T02:52+0300

türkiye

tuzlaspor

mehmet berzan ilhanlı

soruşturma

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TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/tuzlaspor-baskani-hakkinda-sorusturma-5-futbolcu-ifadeye-cagirildi-1083333844.html

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tuzlaspor, mehmet berzan ilhanlı , soruşturma