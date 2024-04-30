https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/tuzlaspor-baskani-hakkinda-sorusturma-5-futbolcu-ifadeye-cagirildi-1083333844.html
Tuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
Tuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T20:55+0300
2024-04-30T20:55+0300
2024-04-30T21:00+0300
spor
tuzlaspor
soruşturma
futbolcu
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TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un Başkanı İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağrıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında 'mal varlığı değerlerini aklama', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından açılan soruşturma sürüyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/fenerbahceden-aciklama-dzeko-ile-ismail-kartal-arasinda-kriz-var-mi-1083326071.html
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tuzlaspor, soruşturma, futbolcu
tuzlaspor, soruşturma, futbolcu
Tuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
20:55 30.04.2024 (güncellendi: 21:00 30.04.2024)
Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un Başkanı İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağrıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında 'mal varlığı değerlerini aklama', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.