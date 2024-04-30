https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/tuzlaspor-baskani-hakkinda-sorusturma-5-futbolcu-ifadeye-cagirildi-1083333844.html

Tuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Tuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T20:55+0300

2024-04-30T20:55+0300

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spor

tuzlaspor

soruşturma

futbolcu

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TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un Başkanı İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağrıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında 'mal varlığı değerlerini aklama', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından açılan soruşturma sürüyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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tuzlaspor, soruşturma, futbolcu