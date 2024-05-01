https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksime-cikan-tum-yollar-kapatiliyor-1083344200.html

Taksim'e çıkan tüm yollar kapatılıyor

Taksim'e çıkan tüm yollar kapatılıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T06:43+0300

2024-05-01T06:43+0300

2024-05-01T06:59+0300

türkiye

taksim

taksim meydanı

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

yol

güzergah

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070385094_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb22acefac00a3be57733d818dee9169.jpg

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı.Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/istanbul-valiliginden-kisitlama-1-mayista-hangi-toplu-tasima-araclari-ve-duraklar-calismayacak-1083298436.html

türkiye

taksim

taksim meydanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

1 mayıs kapalı yollar, taksim meydanı son durum, taksim son dakika