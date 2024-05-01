https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksime-cikan-tum-yollar-kapatiliyor-1083344200.html
Taksim'e çıkan tüm yollar kapatılıyor
Taksim'e çıkan tüm yollar kapatılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T06:43+0300
2024-05-01T06:43+0300
2024-05-01T06:59+0300
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı.Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/istanbul-valiliginden-kisitlama-1-mayista-hangi-toplu-tasima-araclari-ve-duraklar-calismayacak-1083298436.html
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1 mayıs kapalı yollar, taksim meydanı son durum, taksim son dakika
1 mayıs kapalı yollar, taksim meydanı son durum, taksim son dakika
Taksim'e çıkan tüm yollar kapatılıyor
06:43 01.05.2024 (güncellendi: 06:59 01.05.2024)
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı.
Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.
Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.
Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.