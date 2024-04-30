https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/istanbul-valiliginden-kisitlama-1-mayista-hangi-toplu-tasima-araclari-ve-duraklar-calismayacak-1083298436.html

İstanbul Valiliği'nden kısıtlama: 1 Mayıs'ta hangi toplu taşıma araçları ve duraklar çalışmayacak?

İstanbul Valiliği'nden kısıtlama: 1 Mayıs'ta hangi toplu taşıma araçları ve duraklar çalışmayacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü) metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki, 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Hangi... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T10:05+0300

2024-04-30T10:05+0300

2024-04-30T10:05+0300

türkiye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

metro

metro istanbul

metrobüs

yol

park

yasak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044986036_5:0:1155:647_1920x0_80_0_0_3d1817f4c7063d81a27fdd2a07299f13.jpg

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu kapsamda, karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00’te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacak.Ulaşıma kapatılacak ulaşım ağları 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,Deniz ulaşımında kısıtlanacak güzergahlar1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönüiskeleleri ile Harem-Sirkeci arası” yolcu ve araç taşınmaması,2- Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönüiskelelerine” yolcu taşınmaması,2- Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,1 Mayıs'ta hangi Marmaray durakları çalışmayacak?TCDD ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü;1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;1- Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,1 Mayıs hangi yollar kapalı? Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi)2. Macar Kardeşler Caddesi3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi4. Vezneciler Caddesi5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası)6. Ragıp Gümüşpala Caddesi7. Reşadiye Caddesi8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası)9. Cemil Birsel Caddesi10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası)11. Atatürk Bulvarı12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray’a katılım)Fatih ilçesi alternatif yollar1. Sahil Kennedy Caddesi2. Haliç Köprü3. D 1004. Avrasya Tünel5. Namık Kemal Caddesi6. 10. Yıl Caddesi7. Vatan Caddesi8. Haliç Köprüsü9. Sahil Kennedy CaddesiBeyoğlu ilçesi kapanacak yollar1. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar kapama noktası ile Taksim Divan Kavşağı kapama noktası arası)2. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)3. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde kesişimi ile İplikçi Varyant arası)4. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı’ndan trafiğe kapatılacak. Darülaceze Caddesi istikametine akım verilmeyecek.5. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti kapatılacak.6. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak arası)7. Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı arası)8. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)9. Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak arası)10. Mete Caddesi Taksim Akm istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm önü kavşak arası)11. Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Mete Kavşak kapama noktası ile Şehitler Tepesi arası)12. İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akm önü kavşak ile Şehitler Tepesi ışıklar kapama noktası arası)13. Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. (Akm kavşak ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arası)14. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu kapama noktası ile Akarsu Yokuşu başı kapama noktası arası)15. İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne bağlanan bütün yollar trafiğe kapatılacaktır. (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi kapama noktası arası)16. Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi arası)17. İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye önü kapama noktası ile İstiklal Caddesi Tünel - Meydan arası)18. Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan itibariyle)19. Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan itibari ile)20. Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan kapama noktası ile Boğazkesen Caddesi kapama noktası arası)21. Necati Bey Caddesi Dolmabahçeistikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan ile Tophane ışıklar arası)22. Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu girişi kapama noktası ile Yeni Çarşı Cadde girişi kapama noktası)23. Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde kesişimi ile Sıraselviler Caddesi arası)24. Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi kapama noktası ile Tophane ışıklar kapama noktası arası)25. Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı önü Bolahenk Sokak kesişimi ile Cihangir Caddesi arası)Beyoğlu alternatif yollar1. Donanma Caddesi2. Fişekhane Deresi Caddesi3. Dereboyu Caddesi4. Bülent Demir Caddesi5. Irmak Caddesi6. Kurtuluş Deresi Caddesi7. Piyalepaşa Bulvarı8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi9. Fatih Sultan Caddesi10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi11. Alt Baruthane Caddesi12. Üst Baruthane Caddesi13. Kulaksız Caddesi14. Okmeydanı Caddesi15. Hasköy Caddesi16. Kumbarhane Caddesi17. İmrahor Caddesi18. Asker Ocağı CaddesiŞişli ilçesi kapanacak yollar1. Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası)2. Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası)3. Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası)4. Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle trafiğe kapatılacaktır.5. Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti trafiğe kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)6. Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır.7. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası)8. Darülaceze Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır.9. Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası)10. İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)11. Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)12. Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)13. Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)14. Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile)15. Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile)16. Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)17. İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)18. Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile)19. Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile)20. Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari)21. Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişli Belediye önü kavşak itibari)22. Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle)23. Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle)24. İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti trafiğe kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)Şişli alternatif yollar1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi3. Ortaklar Caddesi4. Bahçeler Sokak5. Bülent Tarcan Caddesi6. Hakkı Yeten Caddesi7. Vali Konağı Caddesi8. Aytekin Kotil Caddesi9. 19 Mayıs Caddesi10. Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası11. Maçka Caddesi12. Teşvikiye Caddesi13. Abdi İpekçi Caddesi14. Mim Kemal Öke Caddesi15. Taşkışla Caddesi16. Kurtuluş Caddesi17. Bozkurt Caddesi18. Silahşör Caddesi19. Avukat Caddesi20. Çiftecevizler Caddesi21. Darülaceze CaddesiBeşiktaş ilçe kapanacak yollar1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı trafiğe kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü trafiğe kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)5. Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)7. Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)Beşiktaş ilçesi alternatif yollar1. Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti2. Çırağan Caddesi3. Ortabahçe Caddesi4. Süleyman Seba Caddesi5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası6. Bayıldım Caddesi7. Şair Nedim Caddesi8. Nüshetiye Caddesi9. Ihlamur Yıldız Caddesi10. Emirhan Caddesi11. Ayazma Dere Caddesi12. Yıldız Caddesi13. Palangalar Caddesi14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak15. Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametiD-100 kapanan yollar1. D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım2. D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları3. D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları4. Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı5. D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım6. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım7. D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrımD-100 alternatif yollar- D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy’e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)- Kuzey Çağlayan Yanyol’dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)- Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)- TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)- Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa’ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)- Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)- D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)Araçların park edilemeyeceği yerlerTaksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi; ayrıca, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmemesi belirlenmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ahmet-hakandan-ali-erbasa-luks-arac-tepkisi-suskunlukla-gecistirmeye-hakki-yok-1083298123.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

1 mayıs'ta hangi yollar kapalı, 1 mayıs kapalı yollar, 1 mayıs kapalı yollar 2024, 1 mayıs metro kapalı mı, 1 mayıs metrolar açık mı