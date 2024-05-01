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Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar yeniden açıldı
Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
1 Mayıs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarına göre araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar yeniden açıldı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T22:06+0300
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türkiye
istiklal caddesi
1 mayıs
taksim meydanı
kısıtlama
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İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı. İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-nedeniyle-kapatilan-bazi--metro-ve-tramvay-hatlari-ulasima-acildi-1083379765.html
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istiklal caddesi, 1 mayıs, taksim meydanı, kısıtlama
istiklal caddesi, 1 mayıs, taksim meydanı, kısıtlama

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar yeniden açıldı

22:06 01.05.2024 (güncellendi: 22:11 01.05.2024)
© İHA / AHMET UZUN - ONUR DURSUN-AW194728Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar açıldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / AHMET UZUN - ONUR DURSUN-AW194728
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1 Mayıs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarına göre araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar yeniden açıldı.
İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.
Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.
İstanbul'da metro arızası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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