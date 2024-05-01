https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksim-ve-istiklal-caddesine-cikan-yollar-yeniden-acildi-1083380179.html

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar yeniden açıldı

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar yeniden açıldı

Sputnik Türkiye

1 Mayıs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarına göre araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar yeniden açıldı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istiklal caddesi

1 mayıs

taksim meydanı

kısıtlama

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İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı. İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-nedeniyle-kapatilan-bazi--metro-ve-tramvay-hatlari-ulasima-acildi-1083379765.html

türkiye

istiklal caddesi

taksim meydanı

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istiklal caddesi, 1 mayıs, taksim meydanı, kısıtlama