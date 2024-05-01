https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-nedeniyle-kapatilan-bazi--metro-ve-tramvay-hatlari-ulasima-acildi-1083379765.html

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T21:38+0300

2024-05-01T21:38+0300

2024-05-01T21:39+0300

türkiye

istanbul

1 mayıs

metro

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html

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istanbul, 1 mayıs, metro