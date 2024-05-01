https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-nedeniyle-kapatilan-bazi--metro-ve-tramvay-hatlari-ulasima-acildi-1083379765.html
İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı
İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T21:38+0300
2024-05-01T21:38+0300
2024-05-01T21:39+0300
türkiye
istanbul
1 mayıs
metro
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html
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istanbul, 1 mayıs, metro
İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı
21:38 01.05.2024 (güncellendi: 21:39 01.05.2024)
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi.