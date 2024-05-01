https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/survivorda-son-eleme-adayi-belli-oldu-furkan-sinir-krizi-gecirdi-1083344656.html

Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Furkan sinir krizi geçirdi

Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Furkan sinir krizi geçirdi

Sputnik Türkiye

Survivor All Star'da kıran kırana geçen mücadele bayrak yarışına kaldı ve dokunulmazlığı Mavi Takım aldı. Kırmızı Takım'dan ise son eleme adayı belirlendi... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

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survivor

all-star

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acun medya

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tv8

yaşam

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Mavi Takım'ın dokunulmazlığı aldığı mücadelede yine gerilim yaşandı. Aynı takımdan Furkan ile Batuhan oyuna çıkma tartışması yaşadı. Kırmızı Takım'da ise son eleme adayı oylamada belli oldu. Eleme adayları Yasin, Batuhan ve Yunus Emre'nin ardından son aday da belli oldu.Survivor'da müthiş mücadele Mavi Takım'ın son anda kazanması ile sona erdi. Bayrak yarışında Kırmızı Takım'ı 12-11 yenen Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım'da ise bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi.Hilmi Cem ile oyuna çıkan Furkan son anda oyunu rakibine verdi ve sinir krizi geçirdi. Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan'a Batuhan da 'Benim de düellom var sen çık' dedi. Sakat sakat oyunu çıkıp kaybeden Furkan ise sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı. Furkan "Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum" dedi.Oyuna düellom var diye çıkmayan Batuhan'a Yasin "Bize ne senin düellondan ya? Düellom var da ne demek? Mevzu Furkan değil mevzu takım" dedi.Kırmızı Takım'da yapılan oylamada Sercan 4 oy alarak son eleme adayı oldu. Böylelikle düelloda Yunus Emre ile Sercan eşleşti. Yasin ile de Batuhan eşleşti.

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