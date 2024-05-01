Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Furkan sinir krizi geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Tüketici Hakları Derneği Başkanı bilgilendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:13
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:04
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:33
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
20:36
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:12
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/survivorda-son-eleme-adayi-belli-oldu-furkan-sinir-krizi-gecirdi-1083344656.html
Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Furkan sinir krizi geçirdi
Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Furkan sinir krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Survivor All Star'da kıran kırana geçen mücadele bayrak yarışına kaldı ve dokunulmazlığı Mavi Takım aldı. Kırmızı Takım'dan ise son eleme adayı belirlendi... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T07:12+0300
2024-05-01T07:12+0300
survivor
all-star
acun ilıcalı
acun medya
tv8
tv8
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg
Mavi Takım'ın dokunulmazlığı aldığı mücadelede yine gerilim yaşandı. Aynı takımdan Furkan ile Batuhan oyuna çıkma tartışması yaşadı. Kırmızı Takım'da ise son eleme adayı oylamada belli oldu. Eleme adayları Yasin, Batuhan ve Yunus Emre'nin ardından son aday da belli oldu.Survivor'da müthiş mücadele Mavi Takım'ın son anda kazanması ile sona erdi. Bayrak yarışında Kırmızı Takım'ı 12-11 yenen Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım'da ise bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi.Hilmi Cem ile oyuna çıkan Furkan son anda oyunu rakibine verdi ve sinir krizi geçirdi. Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan'a Batuhan da 'Benim de düellom var sen çık' dedi. Sakat sakat oyunu çıkıp kaybeden Furkan ise sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı. Furkan "Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum" dedi.Oyuna düellom var diye çıkmayan Batuhan'a Yasin "Bize ne senin düellondan ya? Düellom var da ne demek? Mevzu Furkan değil mevzu takım" dedi.Kırmızı Takım'da yapılan oylamada Sercan 4 oy alarak son eleme adayı oldu. Böylelikle düelloda Yunus Emre ile Sercan eşleşti. Yasin ile de Batuhan eşleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/hadise-belcikada-juri-uyesi-oldu-1083327419.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:420:315_1920x0_80_0_0_7e3f19d0777bb1b11e45a95684dbfe67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
survivor son bölüm, survivor son bölüm izle 2024, survivor son bölüm 30 nisan, survivor 30 nisan, survivor 2024 izle
survivor son bölüm, survivor son bölüm izle 2024, survivor son bölüm 30 nisan, survivor 30 nisan, survivor 2024 izle

Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Furkan sinir krizi geçirdi

07:12 01.05.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA
Abone ol
Survivor All Star'da kıran kırana geçen mücadele bayrak yarışına kaldı ve dokunulmazlığı Mavi Takım aldı. Kırmızı Takım'dan ise son eleme adayı belirlendi. Oyunda eli sakat olan Furkan resmen sinir krizi geçirdi.
Mavi Takım'ın dokunulmazlığı aldığı mücadelede yine gerilim yaşandı. Aynı takımdan Furkan ile Batuhan oyuna çıkma tartışması yaşadı. Kırmızı Takım'da ise son eleme adayı oylamada belli oldu. Eleme adayları Yasin, Batuhan ve Yunus Emre'nin ardından son aday da belli oldu.
Survivor'da müthiş mücadele Mavi Takım'ın son anda kazanması ile sona erdi. Bayrak yarışında Kırmızı Takım'ı 12-11 yenen Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım'da ise bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi.
Hilmi Cem ile oyuna çıkan Furkan son anda oyunu rakibine verdi ve sinir krizi geçirdi. Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan'a Batuhan da 'Benim de düellom var sen çık' dedi. Sakat sakat oyunu çıkıp kaybeden Furkan ise sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı. Furkan "Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum" dedi.
Oyuna düellom var diye çıkmayan Batuhan'a Yasin "Bize ne senin düellondan ya? Düellom var da ne demek? Mevzu Furkan değil mevzu takım" dedi.
Kırmızı Takım'da yapılan oylamada Sercan 4 oy alarak son eleme adayı oldu. Böylelikle düelloda Yunus Emre ile Sercan eşleşti. Yasin ile de Batuhan eşleşti.
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
YAŞAM
Hadise, Belçika'da jüri üyesi oldu
Dün, 17:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала