https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/son-hareketliliklere-dikkat-ceken-naci-gorurden-5-il-icin-uyari-bir-sehirde-15-fay-var-1083361393.html
Son hareketliliklere dikkat çeken Naci Görür'den 5 il için uyarı: 'Bir şehirde 15 fay var'
Son hareketliliklere dikkat çeken Naci Görür'den 5 il için uyarı: 'Bir şehirde 15 fay var'
Sputnik Türkiye
Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de son günlerde endişe duyduğu illeri sıraladı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T13:58+0300
2024-05-01T13:58+0300
2024-05-01T13:58+0300
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) tarafından düzenlenen toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Görür, Türkiye'de son günlerde endişe duyduklarına dikkati çekerek, "Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama her geldiğinde binlerce insanı gömemeyiz. Emin olun depremin çok büyük hasar verdiği toplumlara iyi gözle bakılmıyor. 'Bu kadar insanını feda edemezsin, bir yanlışlık var' diyorlar. Ya bilimi ciddiye almıyorsun yahut da inşaatı yanlış yapıyorsun. Her durumda toplumun aleyhine işleyen bir yapı var, o yönüyle hoş görmüyor. Bu da bize yakışmıyor. Bugünlerde daha çok Tunceli, Bingöl Karlıova, Erzincan yörelerimiz biraz endişelendiriyor. İzmir'de de bir endişemiz var. Çünkü İzmir'de 15 tane fay var. İzmir yarımadasını kesen fayların özelliklerini bilmiyoruz. O faylar ne zaman deprem üretiyor, nedir? Bilmediğimiz için sorun olarak düşünüyoruz" diye konuştu.
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naci görür, son gün, hareket, deprem, son depremler, yaşam, deprem, afad, kandilli rasathanesi
naci görür, son gün, hareket, deprem, son depremler, yaşam, deprem, afad, kandilli rasathanesi
Son hareketliliklere dikkat çeken Naci Görür'den 5 il için uyarı: 'Bir şehirde 15 fay var'
Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de son günlerde endişe duyduğu illeri sıraladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) tarafından düzenlenen toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Görür, Türkiye'de son günlerde endişe duyduklarına dikkati çekerek, "Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama her geldiğinde binlerce insanı gömemeyiz. Emin olun depremin çok büyük hasar verdiği toplumlara iyi gözle bakılmıyor. 'Bu kadar insanını feda edemezsin, bir yanlışlık var' diyorlar. Ya bilimi ciddiye almıyorsun yahut da inşaatı yanlış yapıyorsun. Her durumda toplumun aleyhine işleyen bir yapı var, o yönüyle hoş görmüyor. Bu da bize yakışmıyor. Bugünlerde daha çok Tunceli, Bingöl Karlıova, Erzincan yörelerimiz biraz endişelendiriyor. İzmir'de de bir endişemiz var. Çünkü İzmir'de 15 tane fay var. İzmir yarımadasını kesen fayların özelliklerini bilmiyoruz. O faylar ne zaman deprem üretiyor, nedir? Bilmediğimiz için sorun olarak düşünüyoruz" diye konuştu.