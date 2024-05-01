https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusyanin-ab-daimi-temsilciligi-brukseli-dezenformasyon-yapmakla-sucladi-1083378668.html
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, Brüksel’i dezenformasyon yapmakla suçladı
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, Brüksel’i dezenformasyon yapmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, Rusya'nın Avrupalı şirketlerin varlıklarını geçici yönetime devretme kararına ilişkin Brüksel tarafından ileri sürülen... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T20:12+0300
2024-05-01T20:12+0300
2024-05-01T20:12+0300
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Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupalı şirketlerin varlıklarını geçici yönetime devretme kararına ilişkin daha önce Brüksel'de dile getirilen tutumu dezenformasyon olarak nitelendirilerek AB'nin Rusya'ya karşı başlattığı ticari ve ekonomik savaş hatırlatıldı.Açıklamada, “Avrupa Birliği, Rusya'nın uluslararası hukuka uymadığı yönündeki söylemleri yayarak dünya toplumunu yanlış bilgilendirmeye devam ediyor. Bu, AB üyelerinin kendi yarattıkları dünyada yaşadıklarının bir başka kanıtı. AB ve üye ülkelerinin Rusya'ya karşı ticari ve ekonomik savaş başlatmadığı, dünya toplumunun gıda ve enerji krizleriyle karşı karşıya kalması AB yaptırımlarının bir sonucu değilmiş gibi davranıyorlar” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, AB'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) atlayarak üçüncü ülkelere uyguladığı tek taraflı yaptırımların yasa dışı olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı: Daha önce AB, Rusya'ya Alman ve İtalyan şirketlerinin varlıklarını geçici yönetime devretme kararını yeniden gözden geçirmeye çağrısı yapmış ve kararı ‘Rusya'nın uluslararası hukuk ve kuralları göz ardı ettiğinin kanıtı’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ab-rus-varliklarinin-ukraynada-kullanilmasinda-israrci-1082863854.html
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ab, rusya, brüksel, yaptırım, italya, almanya
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, Brüksel’i dezenformasyon yapmakla suçladı
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, Rusya'nın Avrupalı şirketlerin varlıklarını geçici yönetime devretme kararına ilişkin Brüksel tarafından ileri sürülen iddiaları dezenformasyon olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupalı şirketlerin varlıklarını geçici yönetime devretme kararına ilişkin daha önce Brüksel'de dile getirilen tutumu dezenformasyon olarak nitelendirilerek AB'nin Rusya'ya karşı başlattığı ticari ve ekonomik savaş hatırlatıldı.
Açıklamada, “Avrupa Birliği, Rusya'nın uluslararası hukuka uymadığı yönündeki söylemleri yayarak dünya toplumunu yanlış bilgilendirmeye devam ediyor. Bu, AB üyelerinin kendi yarattıkları dünyada yaşadıklarının bir başka kanıtı. AB ve üye ülkelerinin Rusya'ya karşı ticari ve ekonomik savaş başlatmadığı, dünya toplumunun gıda ve enerji krizleriyle karşı karşıya kalması AB yaptırımlarının bir sonucu değilmiş gibi davranıyorlar” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, AB'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) atlayarak üçüncü ülkelere uyguladığı tek taraflı yaptırımların yasa dışı olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
“Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere ve onların vatandaşlarına yönelik tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri, BMGK’yi atlayarak kabul edildiği için tanım gereği yasa dışıdır. AB’nin kısıtlayıcı tedbirleri uygulamaya koyması, uluslararası mali ve ticari ilişkiler sistemine zarar vermekle birlikte, DTÖ ilkelerine de aykırıdır. Kısa bir süre önce Brüksel, ülke dışı yaptırımların kullanılmasının yasa dışı olduğunu savunuyordu, ancak bugün bizzat kendisi bunları aktif olarak kullanıyor.”
Daha önce AB, Rusya'ya Alman ve İtalyan şirketlerinin varlıklarını geçici yönetime devretme kararını yeniden gözden geçirmeye çağrısı yapmış ve kararı ‘Rusya'nın uluslararası hukuk ve kuralları göz ardı ettiğinin kanıtı’ olarak nitelendirmişti.