https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ab-rus-varliklarinin-ukraynada-kullanilmasinda-israrci-1082863854.html
AB, Rus varlıklarının Ukrayna'da kullanılmasında ısrarcı
AB, Rus varlıklarının Ukrayna'da kullanılmasında ısrarcı
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılması çağrısında bulundu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T13:57+0300
2024-04-17T13:57+0300
2024-04-17T13:57+0300
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Strazburg'da düzenlenen AKPM Genel Kuruluna sunulan, dondurulmuş Rus devlet varlıklarına el konulmasına ve bunların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasına yönelik önerge kabul edilirken, kararın "Ukrayna'yı güçlendireceği ve Rusya'nın gelecekteki diğer olası saldırıları için caydırıcı olacağı" belirtilen önergede, Rusya'nın, Ukrayna'da ekonomik sorunlara ve yıkımlara yol açan eylemleri sonucunda uluslararası hukuk ilkelerine uygun şekilde tazminatla yükümlü olduğu iddia edildi.AKPM tarafından, uluslararası bir tazminat mekanizması, Avrupa Konseyi üyesi olan ya da olmayan devletlerin elindeki tüm Rus devleti varlıklarının yatırılacağı uluslararası güven fonu ve Rusya'nın saldırılarından etkilenen kuruluşlar ile Ukrayna'nın sunacağı talepleri karara bağlamak üzere tarafsız ve etkili bir uluslararası talep komisyonu kurulması önerildi.Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın ekonomisine ve altyapısına verdiği zararın Haziran 2023 itibarıyla yaklaşık 416 milyar dolar olduğu belirtilen önergede, Rusya'nın halihazırda çeşitli ülkeler tarafından dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık mali varlığının, Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.AKPM Başkanı Theodoros Rusopulos, "Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Ukrayna'ya sadece sözle değil, savaşa son verebilecek gerekli ekipmanları sağlayarak da destek vermesi" çağrısında bulunurken, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ise bu önergenin "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu karar" olduğunu ifade etti.İsviçre’den tepki varİsviçre'nin önde gelen partilerinden İsviçre Halk Partisi (SNP), ülkenin AB ve G7'nin Rusya’nın varlıklarını arayan ve bunlara el koyan Rusya'ya karşı REPO (Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları görev gücü) mekanizması ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı hava savunma projesine katılmasına karşı çıktığını belirtmiş, bu tür eylemlerin İsviçre’nin tarafsızlığını sona erdireceğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/ab-dondurulan-rus-varliklarinin-faizinden-alinan-5-milyar-euroluk-geliri-alikoyacak-1082100581.html
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avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, varlık, varlık fonu, kiev, moskova, brüksel
avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, varlık, varlık fonu, kiev, moskova, brüksel
AB, Rus varlıklarının Ukrayna'da kullanılmasında ısrarcı
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılması çağrısında bulundu.
Strazburg'da düzenlenen AKPM Genel Kuruluna sunulan, dondurulmuş Rus devlet varlıklarına el konulmasına ve bunların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasına yönelik önerge kabul edilirken, kararın "Ukrayna'yı güçlendireceği ve Rusya'nın gelecekteki diğer olası saldırıları için caydırıcı olacağı" belirtilen önergede, Rusya'nın, Ukrayna'da ekonomik sorunlara ve yıkımlara yol açan eylemleri sonucunda uluslararası hukuk ilkelerine uygun şekilde tazminatla yükümlü olduğu iddia edildi.
AKPM tarafından, uluslararası bir tazminat mekanizması, Avrupa Konseyi üyesi olan ya da olmayan devletlerin elindeki tüm Rus devleti varlıklarının yatırılacağı uluslararası güven fonu ve Rusya'nın saldırılarından etkilenen kuruluşlar ile Ukrayna'nın sunacağı talepleri karara bağlamak üzere tarafsız ve etkili bir uluslararası talep komisyonu kurulması önerildi.
Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın ekonomisine ve altyapısına verdiği zararın Haziran 2023 itibarıyla yaklaşık 416 milyar dolar olduğu belirtilen önergede, Rusya'nın halihazırda çeşitli ülkeler tarafından dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık mali varlığının, Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.
AKPM Başkanı Theodoros Rusopulos, "Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Ukrayna'ya sadece sözle değil, savaşa son verebilecek gerekli ekipmanları sağlayarak da destek vermesi" çağrısında bulunurken, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ise bu önergenin "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu karar" olduğunu ifade etti.
İsviçre'nin önde gelen partilerinden İsviçre Halk Partisi (SNP), ülkenin AB ve G7'nin Rusya’nın varlıklarını arayan ve bunlara el koyan Rusya'ya karşı REPO (Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları görev gücü) mekanizması ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı hava savunma projesine katılmasına karşı çıktığını belirtmiş, bu tür eylemlerin İsviçre’nin tarafsızlığını sona erdireceğini aktarmıştı.