https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-795-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1083322973.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri veren Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 795... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T15:38+0300
2024-04-30T15:38+0300
2024-04-30T15:38+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun beş karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın yaklaşık 90 askeri etkisiz hale getirilirken 3 otomobil ve ABD yapımı bir M777 obüsü yok edildi.Güney Askeri Grubu birimleri, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 440 asker, iki tank, bir zırhlı savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M198 obüsü, D-30 obüsü ve elektronik keşif istasyonu olarak gerçekleşti.Merkez Askeri Grubu birimleri de taktik konumunu iyileştirerek Ukrayna ordusunun dokuz saldırısını boşa çıkarttı. Düşman yaklaşık 145 asker, ABD yapımı üç adet Bradley zırhlı savaş aracı, M109 Paladin topçu sistemi ve bir M101 obüsü kaybetti.Doğu Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun yaklaşık 100 askeri etkisiz hale getirilirken iki kamyoneti ve ABD yapımı iki adet M777 obüsü yok edildi.Dinyeper Askeri Grubu, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 20’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Ayrıca Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi ve iki askeri teçhizat deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma güçleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 10 İHA, 6 adet ATACMS taktik füzesini ve Fransa yapımı iki adet Hammer güdümlü uçak bombasını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-savunma-bakanligi-leopard-tankinin-tahliye-goruntulerini-paylasti-1083051427.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, operasyon, donbass, ukrayna, atacms füzeleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, operasyon, donbass, ukrayna, atacms füzeleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri veren Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 795 askerinin etkisiz hale getirilirken çok sayıda Batı yapımı silah ve teçhizatın yok edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun beş karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın yaklaşık 90 askeri etkisiz hale getirilirken 3 otomobil ve ABD yapımı bir M777 obüsü yok edildi.
Güney Askeri Grubu birimleri, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 440 asker, iki tank, bir zırhlı savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M198 obüsü, D-30 obüsü ve elektronik keşif istasyonu olarak gerçekleşti.
Merkez Askeri Grubu birimleri de taktik konumunu iyileştirerek Ukrayna ordusunun dokuz saldırısını boşa çıkarttı. Düşman yaklaşık 145 asker, ABD yapımı üç adet Bradley zırhlı savaş aracı, M109 Paladin topçu sistemi ve bir M101 obüsü kaybetti.
Doğu Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun yaklaşık 100 askeri etkisiz hale getirilirken iki kamyoneti ve ABD yapımı iki adet M777 obüsü yok edildi.
Dinyeper Askeri Grubu, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 20’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Ayrıca Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi ve iki askeri teçhizat deposu havaya uçuruldu.
Rus hava savunma güçleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 10 İHA, 6 adet ATACMS taktik füzesini ve Fransa yapımı iki adet Hammer güdümlü uçak bombasını engelledi.