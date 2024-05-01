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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 2 üssü vurduğunu bildirdi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü yok etti" dedi.
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suriye, humus, el tanf, rusya hava-uzay kuvvetleri, yuriy popov

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu

00:31 01.05.2024
© AASuriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 2 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.
Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü yok etti" dedi.
Rus pilotlar Hmeymim hava üssünde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
DÜNYA
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
17 Nisan, 22:59
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