https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-2-ussu-vurdu-1083339260.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 2 üssü vurduğunu bildirdi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T00:31+0300
2024-05-01T00:31+0300
2024-05-01T00:31+0300
dünya
suriye
humus
el tanf
rusya hava-uzay kuvvetleri
yuriy popov
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü yok etti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-3-ussu-vurdu-1082883148.html
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suriye, humus, el tanf, rusya hava-uzay kuvvetleri, yuriy popov
suriye, humus, el tanf, rusya hava-uzay kuvvetleri, yuriy popov
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 2 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.
Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü yok etti" dedi.