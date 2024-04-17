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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 3 üssü vurduğunu bildirdi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü yok etti" dedi.Popov, son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine herhangi bir saldırı kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-2-ussu-vurdu-1082515902.html
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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu

22:59 17.04.2024
© Sputnik / Ramil SitdikovRus pilotlar Hmeymim hava üssünde
Rus pilotlar Hmeymim hava üssünde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 3 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.
Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü yok etti" dedi.
Popov, son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine herhangi bir saldırı kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.
Rus savaş uçak Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
DÜNYA
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
5 Nisan, 23:44
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