https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-3-ussu-vurdu-1082883148.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 3 üssü vurduğunu bildirdi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T22:59+0300
2024-04-17T22:59+0300
2024-04-17T22:59+0300
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü yok etti" dedi.Popov, son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine herhangi bir saldırı kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-2-ussu-vurdu-1082515902.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, rus hava kuvvetleri, rus hava kuvvetleri, rus uzay ve hava kuvvetleri, ortadoğu, suriye, rusya, humus, humus
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’nin El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerinde militanlara ait 3 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.
Popov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü yok etti" dedi.
Popov, son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine herhangi bir saldırı kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.