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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-birlikleri-2-adet-amerikan-himars-coklu-roketatar-rampasini-imha-etti-1083381333.html
‘Rus birlikleri, 2 adet Amerikan HIMARS çoklu roketatar rampasını imha etti’
‘Rus birlikleri, 2 adet Amerikan HIMARS çoklu roketatar rampasını imha etti’
Sputnik Türkiye
Rus İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönünde 2 adet HIMARS çoklu roketatar sistemi rampasını imha ettiği bildirildi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T23:02+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Batı Askeri Grubuna bağlı İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönündeki Lelyukovka yerleşimi bölgesinde konuşlu Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve 2 rampayı imha ettiğini belirtti.Sputnik’e konuşan kaynak, “Batı Askeri Grubuna bağlı İskender-M operasyonel ve taktik füze sistemi birimleri, Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarının konuşlu olduğu alana yönelik saldırı gerçekleştirdi” dedi.Saldırının Harkov bölgesinin Lelyukovka yerleşimi bölgesine gerçekleştirildiğini belirten kaynak, “Saldırı sonucunda iki rampa imha edildi” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-guney-harekat-komutanligi-karargahi-vuruldu-1083365993.html
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rus ordusu, himars roket sistemi, iskender-m, rusya savunma bakanlığı, harkov
rus ordusu, himars roket sistemi, iskender-m, rusya savunma bakanlığı, harkov

‘Rus birlikleri, 2 adet Amerikan HIMARS çoklu roketatar rampasını imha etti’

23:02 01.05.2024
© AAHIMARS sistemi
HIMARS sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA
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Rus İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönünde 2 adet HIMARS çoklu roketatar sistemi rampasını imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Batı Askeri Grubuna bağlı İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönündeki Lelyukovka yerleşimi bölgesinde konuşlu Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve 2 rampayı imha ettiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan kaynak, “Batı Askeri Grubuna bağlı İskender-M operasyonel ve taktik füze sistemi birimleri, Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarının konuşlu olduğu alana yönelik saldırı gerçekleştirdi” dedi.
Saldırının Harkov bölgesinin Lelyukovka yerleşimi bölgesine gerçekleştirildiğini belirten kaynak, “Saldırı sonucunda iki rampa imha edildi” diye konuştu.
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