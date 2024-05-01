https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-birlikleri-2-adet-amerikan-himars-coklu-roketatar-rampasini-imha-etti-1083381333.html
‘Rus birlikleri, 2 adet Amerikan HIMARS çoklu roketatar rampasını imha etti’
‘Rus birlikleri, 2 adet Amerikan HIMARS çoklu roketatar rampasını imha etti’
Sputnik Türkiye
Rus İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönünde 2 adet HIMARS çoklu roketatar sistemi rampasını imha ettiği bildirildi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T23:02+0300
2024-05-01T23:02+0300
2024-05-01T23:02+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
himars roket sistemi
iskender-m
rusya savunma bakanlığı
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Batı Askeri Grubuna bağlı İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönündeki Lelyukovka yerleşimi bölgesinde konuşlu Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve 2 rampayı imha ettiğini belirtti.Sputnik’e konuşan kaynak, “Batı Askeri Grubuna bağlı İskender-M operasyonel ve taktik füze sistemi birimleri, Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarının konuşlu olduğu alana yönelik saldırı gerçekleştirdi” dedi.Saldırının Harkov bölgesinin Lelyukovka yerleşimi bölgesine gerçekleştirildiğini belirten kaynak, “Saldırı sonucunda iki rampa imha edildi” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-guney-harekat-komutanligi-karargahi-vuruldu-1083365993.html
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rus ordusu, himars roket sistemi, iskender-m, rusya savunma bakanlığı, harkov
rus ordusu, himars roket sistemi, iskender-m, rusya savunma bakanlığı, harkov
‘Rus birlikleri, 2 adet Amerikan HIMARS çoklu roketatar rampasını imha etti’
Rus İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönünde 2 adet HIMARS çoklu roketatar sistemi rampasını imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Batı Askeri Grubuna bağlı İskender operasyonel ve taktik füze sistemi birimlerinin, Kupyansk yönündeki Lelyukovka yerleşimi bölgesinde konuşlu Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve 2 rampayı imha ettiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan kaynak, “Batı Askeri Grubuna bağlı İskender-M operasyonel ve taktik füze sistemi birimleri, Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri rampalarının konuşlu olduğu alana yönelik saldırı gerçekleştirdi” dedi.
Saldırının Harkov bölgesinin Lelyukovka yerleşimi bölgesine gerçekleştirildiğini belirten kaynak, “Saldırı sonucunda iki rampa imha edildi” diye konuştu.