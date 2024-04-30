https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/37-kiloya-dustugu-icin-cezaevinden-cikarilmisti---kuafore-giden-nihal-candanin-tahliyesine-itiraz-1083322642.html
Cezaevinden çıkınca kuaföre giden Nihal Candan’ın tahliyesine itiraz: 'Doktor raporu bile yok'
Cezaevinden çıkınca kuaföre giden Nihal Candan’ın tahliyesine itiraz: 'Doktor raporu bile yok'
Sputnik Türkiye
Tahliye kararında sağlık sorunları ile ilgili doktor raporu olmaması ve Nihal Candan’ın tahliye olur olmaz kuaföre gitmesi müşteki avukatlarının tepkisini... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T15:32+0300
2024-04-30T15:32+0300
2024-04-30T15:40+0300
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.Ancak Nihal Candan’ın tahliye edilmesine ilişkin karar, soruşturmadaki müşteki avukatlarının tepkisini çekti. Sulh Ceza Hakimliği Nihal Candan’a sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye etti. Ancak kararda sağlık sorunlarına ilişkin herhangi bir doktor raporu ya da doktor görüşü eklenmedi. Kararda, “Şüphelinin sağlık sorunları sebebiyle cezaevinden hastaneye sevk edilerek psikiyatri servisinde ve diğer servislerde tedavi gördüğü yönünde bilgi alınmış olması” ifadeleri kullanıldı. Bilginin kimden alındığına dair bir bilgi ise karara eklenmedi.Kararın gerekçesinde ayrıca, “Tüm delillerin toplanmış olması, şüphelinin suç örgütü içindeki konumu, tutuklu bulunduğu süre, sabit ikametgah sahibi olması dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından şüphelinin tahliyesine” ifadelerine yer verildi.Nihal Candan’ın sağlık sorunları ile tahliye edildikten hemen sonra kuaföre gitmesi de dikkat çeken durumlardan biri oldu. Müşteki avukatları Candan’ın tahliye olduktan sonraki davranışlarını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etti. Kararda, “Şüphelinin durumumun hiçte sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmesini gerektirecek halde olmadığı, çıkar çıkmaz kuaföre gittiği haberleri mevcuttur. 80-85 yaşlarında insanlar cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bir şekilde durmakta iken sırf fenomen birisinin kilo verdiği gerekçesiyle tahliye edilmesi adalete zarar vermiş vicdanları yaralamıştır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/37-kilo-olan-ve-hastanede-tedavi-gormek-icin-cezaevinden-cikartilan-nihal-candan-kuafore-mi-gitti-1083316576.html
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nihal candan son hali, nihal candan kuaför
nihal candan son hali, nihal candan kuaför
Cezaevinden çıkınca kuaföre giden Nihal Candan’ın tahliyesine itiraz: 'Doktor raporu bile yok'
15:32 30.04.2024 (güncellendi: 15:40 30.04.2024)
Tahliye kararında sağlık sorunları ile ilgili doktor raporu olmaması ve Nihal Candan’ın tahliye olur olmaz kuaföre gitmesi müşteki avukatlarının tepkisini çekti. Avukatlar tahliye kararına itiraz ederek Nihal Candan’ın yeniden tutuklanmasını talep etti.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.
Ancak Nihal Candan’ın tahliye edilmesine ilişkin karar, soruşturmadaki müşteki avukatlarının tepkisini çekti. Sulh Ceza Hakimliği Nihal Candan’a sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye etti. Ancak kararda sağlık sorunlarına ilişkin herhangi bir doktor raporu ya da doktor görüşü eklenmedi. Kararda, “Şüphelinin sağlık sorunları sebebiyle cezaevinden hastaneye sevk edilerek psikiyatri servisinde ve diğer servislerde tedavi gördüğü yönünde bilgi alınmış olması” ifadeleri kullanıldı. Bilginin kimden alındığına dair bir bilgi ise karara eklenmedi.
Kararın gerekçesinde ayrıca, “Tüm delillerin toplanmış olması, şüphelinin suç örgütü içindeki konumu, tutuklu bulunduğu süre, sabit ikametgah sahibi olması dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından şüphelinin tahliyesine” ifadelerine yer verildi.
Nihal Candan’ın sağlık sorunları ile tahliye edildikten hemen sonra kuaföre gitmesi de dikkat çeken durumlardan biri oldu. Müşteki avukatları Candan’ın tahliye olduktan sonraki davranışlarını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etti. Kararda, “Şüphelinin durumumun hiçte sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmesini gerektirecek halde olmadığı, çıkar çıkmaz kuaföre gittiği haberleri mevcuttur. 80-85 yaşlarında insanlar cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bir şekilde durmakta iken sırf fenomen birisinin kilo verdiği gerekçesiyle tahliye edilmesi adalete zarar vermiş vicdanları yaralamıştır” denildi.