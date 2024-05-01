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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/netanyahudan-abdye-rest-savasi-sona-erdirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegiz-1083376048.html
Netanyahu'dan ABD'ye rest: 'Savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'
Netanyahu'dan ABD'ye rest: 'Savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelerek rehine anlaşması müzakerelerini ve Refah'a olası bir operasyonu görüştü. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:42+0300
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israil- filistin çatışması
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Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkilinin İsrail medyasına yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Blinken'e 'Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini' açıkça ifade ettiğini belirterek Netanyahu'nun ayrıca İsrail'in Refah'ta bir operasyonun önemini belirttiğini açıkladı.Söz konusu açıklamada Blinken'in ise Netanyahu'ya ABD'nin sivil nüfusu korumak ve sivilleri tahliye etmek için uygulanabilir bir planı olmayan bir operasyona karşı olduğunu açıkça belirttiği ifade edildi.İsrailli ve ABD'li iki yetkili, Netanyahu'nun kapalı görüşmede Blinken'e, Hamas'ın savaşı sona erdirmek için rehine anlaşmasını şart koşmaya devam etmesi halinde İsrail'in Refah'ı operasyona devam edeceğini söylediğini aktardı.ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Muhalefet lideri Yair Lapid ile de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html
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Netanyahu'dan ABD'ye rest: 'Savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'

18:42 01.05.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTBlinken'ın İsrail Ziyareti
Blinken'ın İsrail Ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelerek rehine anlaşması müzakerelerini ve Refah'a olası bir operasyonu görüştü.
Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkilinin İsrail medyasına yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Blinken'e 'Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini' açıkça ifade ettiğini belirterek Netanyahu'nun ayrıca İsrail'in Refah'ta bir operasyonun önemini belirttiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada Blinken'in ise Netanyahu'ya ABD'nin sivil nüfusu korumak ve sivilleri tahliye etmek için uygulanabilir bir planı olmayan bir operasyona karşı olduğunu açıkça belirttiği ifade edildi.
İsrailli ve ABD'li iki yetkili, Netanyahu'nun kapalı görüşmede Blinken'e, Hamas'ın savaşı sona erdirmek için rehine anlaşmasını şart koşmaya devam etmesi halinde İsrail'in Refah'ı operasyona devam edeceğini söylediğini aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Muhalefet lideri Yair Lapid ile de bir araya geldi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
26 Nisan, 20:39
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