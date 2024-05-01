https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/netanyahudan-abdye-rest-savasi-sona-erdirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegiz-1083376048.html
Netanyahu'dan ABD'ye rest: 'Savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'
Netanyahu'dan ABD'ye rest: 'Savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelerek rehine anlaşması müzakerelerini ve Refah'a olası bir operasyonu görüştü. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:42+0300
2024-05-01T18:42+0300
2024-05-01T18:42+0300
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Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkilinin İsrail medyasına yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Blinken'e 'Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini' açıkça ifade ettiğini belirterek Netanyahu'nun ayrıca İsrail'in Refah'ta bir operasyonun önemini belirttiğini açıkladı.Söz konusu açıklamada Blinken'in ise Netanyahu'ya ABD'nin sivil nüfusu korumak ve sivilleri tahliye etmek için uygulanabilir bir planı olmayan bir operasyona karşı olduğunu açıkça belirttiği ifade edildi.İsrailli ve ABD'li iki yetkili, Netanyahu'nun kapalı görüşmede Blinken'e, Hamas'ın savaşı sona erdirmek için rehine anlaşmasını şart koşmaya devam etmesi halinde İsrail'in Refah'ı operasyona devam edeceğini söylediğini aktardı.ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Muhalefet lideri Yair Lapid ile de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html
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Netanyahu'dan ABD'ye rest: 'Savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelerek rehine anlaşması müzakerelerini ve Refah'a olası bir operasyonu görüştü.
Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkilinin İsrail medyasına yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Blinken'e 'Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini' açıkça ifade ettiğini belirterek Netanyahu'nun ayrıca İsrail'in Refah'ta bir operasyonun önemini belirttiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada Blinken'in ise Netanyahu'ya ABD'nin sivil nüfusu korumak ve sivilleri tahliye etmek için uygulanabilir bir planı olmayan bir operasyona karşı olduğunu açıkça belirttiği ifade edildi.
İsrailli ve ABD'li iki yetkili, Netanyahu'nun kapalı görüşmede Blinken'e, Hamas'ın savaşı sona erdirmek için rehine anlaşmasını şart koşmaya devam etmesi halinde İsrail'in Refah'ı operasyona devam edeceğini söylediğini aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Muhalefet lideri Yair Lapid ile de bir araya geldi.