https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/msb-duyurdu-pence-kilit-operasyonunda-bir-asker-sehit-1083379382.html
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T21:04+0300
2024-05-01T21:04+0300
2024-05-01T21:25+0300
türkiye
pençe-kilit harekatı
pençe kilit operasyonu
yıldırım
yıldırım
yıldırım
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/milli-savunma-bakanligi-15-pkkli-ve-4-ypgli-terorist-olduruldu-1083056764.html
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pençe-kilit harekatı, pençe kilit operasyonu, yıldırım, yıldırım, yıldırım, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı
pençe-kilit harekatı, pençe kilit operasyonu, yıldırım, yıldırım, yıldırım, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
21:04 01.05.2024 (güncellendi: 21:25 01.05.2024)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."