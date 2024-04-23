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Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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terörle mücadele
irak
kuzey irak
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/msb-12-pkkli-terorist-duzenlenen-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi--1082773898.html
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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), terörle mücadele, irak, kuzey irak, terörist, pkk, ypg/pkk, ypg, suriye
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), terörle mücadele, irak, kuzey irak, terörist, pkk, ypg/pkk, ypg, suriye

Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü

11:59 23.04.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıTürk askeri, MSB
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" cümlesine yer verildi.
MİT'ten operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
SAVUNMA
MSB: 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15 Nisan, 11:08
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