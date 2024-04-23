https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/milli-savunma-bakanligi-15-pkkli-ve-4-ypgli-terorist-olduruldu-1083056764.html

Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T11:59+0300

2024-04-23T11:59+0300

2024-04-23T11:59+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

terörle mücadele

irak

kuzey irak

terörist

pkk

ypg/pkk

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" cümlesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/msb-12-pkkli-terorist-duzenlenen-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi--1082773898.html

türkiye

irak

kuzey irak

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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), terörle mücadele, irak, kuzey irak, terörist, pkk, ypg/pkk, ypg, suriye