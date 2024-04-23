https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/milli-savunma-bakanligi-15-pkkli-ve-4-ypgli-terorist-olduruldu-1083056764.html
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T11:59+0300
2024-04-23T11:59+0300
2024-04-23T11:59+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
terörle mücadele
irak
kuzey irak
terörist
pkk
ypg/pkk
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/msb-12-pkkli-terorist-duzenlenen-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi--1082773898.html
türkiye
irak
kuzey irak
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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), terörle mücadele, irak, kuzey irak, terörist, pkk, ypg/pkk, ypg, suriye
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), terörle mücadele, irak, kuzey irak, terörist, pkk, ypg/pkk, ypg, suriye
Milli Savunma Bakanlığı: 15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" cümlesine yer verildi.