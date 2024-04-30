https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kisinev-gutsulun-moldova-hukumete-girme-sansi-olmadigini-soyledi-1083320632.html

Kişinev, Gutsul'un Moldova hükümete girme şansı olmadığını söyledi

Kişinev, Gutsul'un Moldova hükümete girme şansı olmadığını söyledi

Sputnik Türkiye

Moldova’da iktidardaki merkez sağ ve liberal parti olan Eylem ve Dayanışma Partisi’nin liderliği ve aynı zamanda parlamento başkanlığı görevini yürüten Igor... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T14:46+0300

2024-04-30T14:46+0300

2024-04-30T14:46+0300

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Moldova kanalı Pro TV’ye konuşan Grosu, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’un hükümete girme şansının olmadığını belirtirken, bu iddiasını “Yasalar haydutların hükümet üyesi olabileceğini öngörmüyor” sözleriyle açıkladı.Bahar aylarında Gagavuzya'da başkanlık seçimleri yapılmış ve muhalefet partisi Şor’un temsilcisi Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.Moldova makamları partiyi anayasaya aykırı ilan ederek yasadışı finansman sağlamakla suçlarken, liderleri hakkında cezai kovuşturma başlattı.Buna ek olarak Kişinev, seçim sonuçlarını bizzat denetlemeye başlarken, Gutsul'un yemin törenine cumhuriyet yetkililerinden hiçbiri katılmadı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ülke mevzuatının gerektirmesine rağmen Gutsul'un hükümet üyesi olmasını onaylayan kararnameyi de henüz imzalamadı.Grosu, Gagavuzya Halk Meclisi milletvekillerinin Moldova parlamentosu ile işbirliği çalışma grubundan tek taraflı olarak çekilmelerine rağmen, Kişinev yetkililerinin diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu savunurken, “Gagavuzya'da olup bitenleri yakından takip ediyoruz, ziyaretler gerçekleştiriyoruz, görüşmeler yapıyoruz.Gagavuzya'nın bu yola girmemesinin ne kadar önemli olduğunu anlayanlarla diyalog halindeyiz” diye ekledi.Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul: Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruzGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüklerini açıkladı.Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul yaptığı açıklamada, Moldova'nın geleceğini ilişkilerin ulusal çıkarlar, karşılıklı anlayış, saygı ve destek temelinde inşa edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gutsul-rusya-gagavuzya-ve-moldovanin-baris-icinde-yasamasi-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1082652833.html

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