https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/letonya-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-teslim-edecek-1083333261.html

Letonya Ukrayna’ya hava savunma sistemleri teslim edecek

Letonya Ukrayna’ya hava savunma sistemleri teslim edecek

Sputnik Türkiye

Letonya hükümetinin bugün gerçekleşen kapalı bir oturumda Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin kaynaklarından Ukrayna ordusuna hava savunma sistemlerinin, gözetim... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T20:18+0300

2024-04-30T20:18+0300

2024-04-30T20:18+0300

dünya

letonya

letonya silahlı kuvvetleri

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083333107_0:29:799:478_1920x0_80_0_0_a153b24fbae4450162e8d5509d0a1928.png

Letonya haber ajansı LETA’nın bildirdiği üzere Letonya hükümeti, bugünkü kapalı oturumunun ardından Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin öz kaynaklarından Ukrayna ordusuna hava savunma sistemlerinin, gözetim amaçlı taktik insansız hava araçlarının (İHA) ve diğer ekipmanların teslim edilmesini onayladı.Başbakan Evika Siliņa, X hesabından yaptığı paylaşımda bu teslimatın Ukrayna’nın hava savunma ve istihbarat yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.Silina, Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım için gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 0.25’ini ayırdığını ve Kiev’i hem ikili bazda, hem de müttefikleriyle birlikte desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Letonya geçen yıl Ukrayna’ya helikopter, makineli tüfek, insansız hava araçları, kundağı motorlu obüsler gibi silahlar teslim etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/letonya-disisleri-bakanligi-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1082141496.html

letonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

letonya, letonya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım