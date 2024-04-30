https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/letonya-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-teslim-edecek-1083333261.html
Letonya Ukrayna’ya hava savunma sistemleri teslim edecek
Letonya Ukrayna’ya hava savunma sistemleri teslim edecek
Sputnik Türkiye
Letonya hükümetinin bugün gerçekleşen kapalı bir oturumda Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin kaynaklarından Ukrayna ordusuna hava savunma sistemlerinin, gözetim... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T20:18+0300
2024-04-30T20:18+0300
2024-04-30T20:18+0300
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ukrayna ordusu
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Letonya haber ajansı LETA’nın bildirdiği üzere Letonya hükümeti, bugünkü kapalı oturumunun ardından Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin öz kaynaklarından Ukrayna ordusuna hava savunma sistemlerinin, gözetim amaçlı taktik insansız hava araçlarının (İHA) ve diğer ekipmanların teslim edilmesini onayladı.Başbakan Evika Siliņa, X hesabından yaptığı paylaşımda bu teslimatın Ukrayna’nın hava savunma ve istihbarat yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.Silina, Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım için gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 0.25’ini ayırdığını ve Kiev’i hem ikili bazda, hem de müttefikleriyle birlikte desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Letonya geçen yıl Ukrayna’ya helikopter, makineli tüfek, insansız hava araçları, kundağı motorlu obüsler gibi silahlar teslim etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/letonya-disisleri-bakanligi-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1082141496.html
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letonya, letonya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
letonya, letonya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
Letonya Ukrayna’ya hava savunma sistemleri teslim edecek
Letonya hükümetinin bugün gerçekleşen kapalı bir oturumda Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin kaynaklarından Ukrayna ordusuna hava savunma sistemlerinin, gözetim amaçlı taktik insansız hava araçlarının (İHA) ve diğer ekipmanların teslim edilmesini onayladığı bildirildi.
Letonya haber ajansı LETA’nın bildirdiği üzere Letonya hükümeti, bugünkü kapalı oturumunun ardından Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin öz kaynaklarından Ukrayna ordusuna hava savunma sistemlerinin, gözetim amaçlı taktik insansız hava araçlarının (İHA) ve diğer ekipmanların teslim edilmesini onayladı.
Başbakan Evika Siliņa, X hesabından yaptığı paylaşımda bu teslimatın Ukrayna’nın hava savunma ve istihbarat yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.
Silina, Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım için gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 0.25’ini ayırdığını ve Kiev’i hem ikili bazda, hem de müttefikleriyle birlikte desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Letonya geçen yıl Ukrayna’ya helikopter, makineli tüfek, insansız hava araçları, kundağı motorlu obüsler gibi silahlar teslim etmişti.