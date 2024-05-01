https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-bazi-noktalardaki-kisitlamalar-kaldirildi-1083371811.html

İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri çerçevesinde ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığını... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T16:44+0300

2024-05-01T16:44+0300

2024-05-01T16:51+0300

türkiye

istanbul

1 mayıs

kısıtlama

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri nedeniyle bir dizi önlem alınmış, bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. İstanbul Valiliği tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı. Valilikten yapılan basın duyurusuna göre kısıtlamaların kaldırıldığı noktalar şöyle:Fatih İlçesinde;Ayrıca Beyoğlu ilçesiMarmaray Sirkeci İstasyonu,iETT seferleri,Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuruEminönü Vapur İskelesiKaraköy Vapur İskelesiKabataş Vapur İskelesiBeşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/yerlikaya-taksim-meydanina-ilerlemeye-calisan-ve-polislerimize-saldiran-210-sahis-gozaltina-alindi-1083371285.html

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istanbul, 1 mayıs, kısıtlama