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İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı
İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri çerçevesinde ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığını... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri nedeniyle bir dizi önlem alınmış, bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. İstanbul Valiliği tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı. Valilikten yapılan basın duyurusuna göre kısıtlamaların kaldırıldığı noktalar şöyle:Fatih İlçesinde;Ayrıca Beyoğlu ilçesiMarmaray Sirkeci İstasyonu,iETT seferleri,Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuruEminönü Vapur İskelesiKaraköy Vapur İskelesiKabataş Vapur İskelesiBeşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür.
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istanbul, 1 mayıs, kısıtlama
istanbul, 1 mayıs, kısıtlama

İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı

16:44 01.05.2024 (güncellendi: 16:51 01.05.2024)
© İHA / SÜMER AVCI-AW193041Taksim’de 1 Mayıs hazırlıkları
Taksim’de 1 Mayıs hazırlıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / SÜMER AVCI-AW193041
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri çerçevesinde ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri nedeniyle bir dizi önlem alınmış, bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.
İstanbul Valiliği tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı.
Valilikten yapılan basın duyurusuna göre kısıtlamaların kaldırıldığı noktalar şöyle:
Fatih İlçesinde;
15 Temmuz Şehitler Caddesi
Macar Kardeşler Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Cemal Birsel Caddesi
Kennedy Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Kadir Has Caddesi
Abdulezel Caddesi
Büyük Kahraman Caddesi
İtfaiye Caddesi
Hayriye Tüccarı Caddesi
16 Mart Şehitleri Caddesi
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)
Turabi Baba Caddesi
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)
Piyale Paşa Bulvarı ve
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.
Ayrıca Beyoğlu ilçesi
Refik Saydam Caddesi
Tersane Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Sıracevizler Caddesi,
Darülaceze Caddesi
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.
Marmaray Sirkeci İstasyonu,
iETT seferleri,
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)
Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru
Eminönü Vapur İskelesi
Karaköy Vapur İskelesi
Kabataş Vapur İskelesi
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür.
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