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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/israilin-refahtaki-filistinlileri-tahliye-icin-yeni-guvenli-bolge-duyuracagi-iddia-edildi-1083358282.html
İsrail’in, Refah'taki Filistinlileri tahliye için ‘yeni güvenli bölge’ duyuracağı iddia edildi
İsrail’in, Refah'taki Filistinlileri tahliye için ‘yeni güvenli bölge’ duyuracağı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısına hazırlanan İsrail ordusunun bölgedekileri yeniden zorla yerlerinden etmek için yeni bir... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T12:28+0300
2024-05-01T12:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
refah sınır kapısı
mısır
sina yarımadası
benyamin netanyahu
tel aviv
askeri operasyon
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İsrail ordusu, daha önce ‘güvenli bölge’ olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaya hazırlanırken, Tel Aviv yönetimi, uluslararası kamuoyundan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısında kararlı olduğunu dile getiriyor.İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde, ordunun Refah'taki Filistinlileri yeniden zorla yerinden etmek için ‘yeni bir güvenli bölge’ duyuracağı belirtildi.Kara saldırısı öncesi Refah'taki Filistinlilerin bu ‘güvenli bölgeye’ sürülmesi planlanıyor.İsrail'in Refah'a olası kara saldırısıGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden edildi.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/guterres-refahta-israil-askeri-operasyonu-onlenmeli-1083332485.html
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refah sınır kapısı
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah sınır kapısı, mısır, sina yarımadası, benyamin netanyahu, tel aviv, askeri operasyon, gazze, gazze şeridi, ortadoğu

İsrail’in, Refah'taki Filistinlileri tahliye için ‘yeni güvenli bölge’ duyuracağı iddia edildi

12:28 01.05.2024 (güncellendi: 12:29 01.05.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor
Gazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısına hazırlanan İsrail ordusunun bölgedekileri yeniden zorla yerlerinden etmek için yeni bir ‘güvenli bölge’ açıklayacağı bildirildi.
İsrail ordusu, daha önce ‘güvenli bölge’ olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaya hazırlanırken, Tel Aviv yönetimi, uluslararası kamuoyundan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısında kararlı olduğunu dile getiriyor.
İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde, ordunun Refah'taki Filistinlileri yeniden zorla yerinden etmek için ‘yeni bir güvenli bölge’ duyuracağı belirtildi.
Kara saldırısı öncesi Refah'taki Filistinlilerin bu ‘güvenli bölgeye’ sürülmesi planlanıyor.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden edildi.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.
Gazze Refah - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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