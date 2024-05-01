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İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu
İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu
Sputnik Türkiye
İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden Türk milli atlet Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada birinci oldu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1.90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.
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atletizm, atlet, ispanya
atletizm, atlet, ispanya

İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu

21:49 01.05.2024 (güncellendi: 21:52 01.05.2024)
© AABuse Savaşkan
Buse Savaşkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA
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İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden Türk milli atlet Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.
Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1.90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.
Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.
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