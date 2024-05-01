https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ispanyada-duzenlenen-yarista-turk-milli-atlet-buse-savaskan-birinci-oldu-1083379866.html

İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu

İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu

Sputnik Türkiye

İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden Türk milli atlet Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada birinci oldu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T21:49+0300

2024-05-01T21:49+0300

2024-05-01T21:52+0300

spor

atletizm

atlet

ispanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083379947_0:0:715:403_1920x0_80_0_0_7d02cb453534c0b5be28e83c2d7234af.png

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1.90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bulgaristanda-turkiye-esti-gecti-turk-yuzuculer-52si-altin-137-madalya-kazandi--1083266464.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atletizm, atlet, ispanya