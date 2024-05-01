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İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu
İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu
Sputnik Türkiye
İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden Türk milli atlet Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada birinci oldu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T21:49+0300
2024-05-01T21:49+0300
2024-05-01T21:52+0300
spor
atletizm
atlet
ispanya
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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1.90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bulgaristanda-turkiye-esti-gecti-turk-yuzuculer-52si-altin-137-madalya-kazandi--1083266464.html
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atletizm, atlet, ispanya
İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu
21:49 01.05.2024 (güncellendi: 21:52 01.05.2024)
İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden Türk milli atlet Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.
Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1.90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.
Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.