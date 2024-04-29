https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bulgaristanda-turkiye-esti-gecti-turk-yuzuculer-52si-altin-137-madalya-kazandi--1083266464.html
Bulgaristan'da Türkiye esti geçti: Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı
Bulgaristan'da Türkiye esti geçti: Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen yüzme yarışında Türk yüzücüler 52'si altın, 137 madalya kazandı. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T12:39+0300
2024-04-29T12:39+0300
2024-04-29T12:40+0300
spor
yüzme
türkiye
bulgaristan
altın madalya
yarış
yüzme yarışı
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Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 11. Yüzme Yetenek Kupası'nda Türk yüzücüler, büyük başarı elde etti. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, turnuvada Türk federasyon karması toplamda 52 altın, 45 gümüş ve 40 bronz madalya kazanarak 137 madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Türk yüzücüler yaş grubu kategorilerinde 6 kupa kazanırken, TYF karması genel sıralamada birinci oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/arda-gulerden-alex-cikisi-1083265660.html
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yüzme, türkiye, bulgaristan, altın madalya, yarış, yüzme yarışı
yüzme, türkiye, bulgaristan, altın madalya, yarış, yüzme yarışı
Bulgaristan'da Türkiye esti geçti: Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı
12:39 29.04.2024 (güncellendi: 12:40 29.04.2024)
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen yüzme yarışında Türk yüzücüler 52'si altın, 137 madalya kazandı.
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 11. Yüzme Yetenek Kupası'nda Türk yüzücüler, büyük başarı elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, turnuvada Türk federasyon karması toplamda 52 altın, 45 gümüş ve 40 bronz madalya kazanarak 137 madalyanın sahibi oldu.
Ayrıca, Türk yüzücüler yaş grubu kategorilerinde 6 kupa kazanırken, TYF karması genel sıralamada birinci oldu.