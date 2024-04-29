https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bulgaristanda-turkiye-esti-gecti-turk-yuzuculer-52si-altin-137-madalya-kazandi--1083266464.html

Bulgaristan'da Türkiye esti geçti: Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı

Bulgaristan'da Türkiye esti geçti: Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen yüzme yarışında Türk yüzücüler 52'si altın, 137 madalya kazandı. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T12:39+0300

2024-04-29T12:39+0300

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spor

yüzme

türkiye

bulgaristan

altın madalya

yarış

yüzme yarışı

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Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 11. Yüzme Yetenek Kupası'nda Türk yüzücüler, büyük başarı elde etti. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, turnuvada Türk federasyon karması toplamda 52 altın, 45 gümüş ve 40 bronz madalya kazanarak 137 madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Türk yüzücüler yaş grubu kategorilerinde 6 kupa kazanırken, TYF karması genel sıralamada birinci oldu.

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yüzme, türkiye, bulgaristan, altın madalya, yarış, yüzme yarışı