https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/fransada-muhalefet-macronun-avrupa-icin-nukleer-semsiye-onerisine-tepkili-1083271670.html

Fransa'da muhalefet, Macron'un 'Avrupa için nükleer şemsiye' önerisine tepkili

Fransa'da muhalefet, Macron'un 'Avrupa için nükleer şemsiye' önerisine tepkili

Sputnik Türkiye

Fransa'da muhalif siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız nükleer caydırıcılığının 'ortak Avrupa savunması' için kullanılabileceğine ilişkin... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T14:27+0300

2024-04-29T14:27+0300

2024-04-29T14:27+0300

dünya

fransa

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Macron'un hafta sonu bölgesel yayın yapan Ebra'ya verdiği röportajda nükleer silahların da dahil edildiği 'ortak Avrupa savunması' fikrini dile getirmesi, Fransız siyasilerce eleştirildi.Farklı partilerden birçok siyasetçi, Macron'un söz konusu ifadelerini ulusal egemenliğe aykırı buldu.'Fransız egemenliğinin sinir uçlarına dokundu'Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi François-Xavier Bellamy, katıldığı televizyon programında Macron'un son derece ciddi bulduğu ifadeleriyle Fransız egemenliğinin sinir uçlarına dokunduğunu savundu.Pahalıya patlayan teknolojiyle inşa edilen nükleer caydırıcılığın ulus için tarihi yatırım olduğunu vurgulayan Bellamy, Macron'u Fransızları kendi haklarından mahrum etmekle suçladı. 'Fransa'nın stratejik özerkliğini tasfiye etti'Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron’un Fransız nükleer caydırıcılığının güvenilirliğine darbe indirdiği öne sürüldü.Savunma uzmanı LFI Milletvekili Denis Bastien Lachaud, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un 'Avrupa topraklarını savunma' adı altında Fransa'nın stratejik özerkliğini tasfiye ettiği değerlendirmesinde bulundu.Aşırı sağcılar da Macron'un, 'Avrupa için nükleer şemsiye' önerisine tepki gösterdi.AP üyesi Thierry Mariani, X hesabından, Macron'un bu sözleriyle ulusal tehlike haline geldiğini belirtirken, Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Marine Le Pen, Fransız nükleer caydırıcılığını Avrupa Birliği (AB) ile paylaşmak isteyen Macron'u Fransızlara yalan söylemekle itham etti.Fransa, 'ortak Avrupa savunması' fikrini vurguluyorMacron, nükleer silahlar dahil 'ortak Avrupa savunmasını' tartışmaya açmaya açık ve Avrupa'nın savunmasına daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetmişti.Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Macron, Avrupa'nın savunmasına eleştiriler getirmiş ve 'Güvenilir Avrupa Savunması' konseptinin inşası için ortaklarıyla harekete geçeceğini belirtmişti.Bu bağlamda Macron, Fransız nükleer silahlarına dayanan AB'nin ortak savunma stratejisinin Avrupalı ülkelerin istediği güvenlik garantilerinin ve Rusya'yla komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesini sağlayacağı görüşünü dile getirmişti.Fransa, AB ülkeleri arasında kendi nükleer silahlarına sahip tek ülke konumunda bulunuyor. Fransız hükümeti, son dönemde ABD'ye ve NATO şemsiyesine daha az bağımlı 'ortak Avrupa savunması' fikrini vurguluyor.'Ortak Avrupa savunması' tartışmalarının sürdüğü dönemde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olduğunu ve öyle de kalacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/avrupa-yakinda-olebilir-diyen-macron-rusyayla-yeniden-iliski-kurmaya-hazir-olmaliyiz-1083152078.html

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fransa, fransa cumhurbaşkanlığı, emmanuel macron, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, nükleer, rusya, avrupa, ab