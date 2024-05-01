https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/hamasta-mhp-genel-baskani-bahceliye-tesekkur-filistin-halkina-desteginden-memnuniyet-duyuyoruz-1083371174.html
Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'
Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T16:10+0300
2024-05-01T16:10+0300
2024-05-01T16:10+0300
israil- filistin çatışması
hamas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
teşekkür
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Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-heniyye-ile-gorustu-1082971975.html
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hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, teşekkür
hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, teşekkür
Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'
Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.
Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.