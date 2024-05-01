Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/hamasta-mhp-genel-baskani-bahceliye-tesekkur-filistin-halkina-desteginden-memnuniyet-duyuyoruz-1083371174.html
Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'
Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T16:10+0300
2024-05-01T16:10+0300
israil- filistin çatışması
hamas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
teşekkür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080379762_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_431f2d05c5e57cc412a53bbd027ca446.jpg
Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-heniyye-ile-gorustu-1082971975.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080379762_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_95829e52627067e36f8cbd2e93da5506.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, teşekkür
hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, teşekkür

Hamas'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür: 'Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz'

16:10 01.05.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-
Abone ol
Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.
Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
20 Nisan, 14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала