https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-heniyye-ile-gorustu-1082971975.html
Erdoğan-Haniye görüşmesi başladı
Erdoğan-Haniye görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de süren İsrail saldırıları, ateşkes... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T14:57+0300
2024-04-20T14:57+0300
2024-04-20T15:00+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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Erdoğan-Haniye görüşmesi başladı
14:57 20.04.2024 (güncellendi: 15:00 20.04.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de süren İsrail saldırıları, ateşkes çabaları ve insani yardımlar masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.