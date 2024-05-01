https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gurcistanda-yabanci-ajan-yasasini-protesto-eden-60tan-fazla-gosterici-gozaltina-alindi-1083350747.html

Gürcistan'da yabancı ajan yasasını protesto eden 60'tan fazla gösterici gözaltına alındı

Gürcistan'da yabancı ajan yasasını protesto eden 60'tan fazla gösterici gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ederken, İçişleri... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T09:57+0300

2024-05-01T09:57+0300

2024-05-01T09:57+0300

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gürcistan

tiflis

yabancı ajan

protesto

avrupa birliği

fransa

salome zurabişvili

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Tiflis'te gece saatlerinde Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan Avrupa Birliği (AB) yanlısı göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentodaki milletvekillerinin dışarıya çıkışını engellemek için binanın girişlerini kapatmaya çalıştı.Güvenlik güçleri, göstericilere binanın giriş kapılarından uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericilerin dağılmaması üzerine polis özel kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.Güvenlik güçleri parlamento binasına giden tüm yolları kapatırken, biber gazından rahatsızlanan gösterici ve gazetecilere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım sağlandı.Devam eden gösterilerde en az 63 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Protestolarda göstericilierin ellerinde AB bayrağı olması da dikkat çekti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete tepkiSöz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna 'tehdit' oluşturduğunu savunan AB yanlısı muhalefeti savunan Fransız asıllı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparken, güvenlik güçleri ve hükümeti göstericilere yönelik orantısız bir güç kullanmakla suçladı.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını söyledi.Zurabişvili, "Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunu da kesinlikle veto edeceğim. zira bu Avrupa Birliği'nin tavsiyeleriyle çelişen bütün bir stratejidir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/gurcistan-basbakani-kobakhidze-cumhurbaskani-zurabisviliyi-hain-ilan-etti-1083325356.html

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gürcistan, tiflis, yabancı ajan, protesto, avrupa birliği, fransa, salome zurabişvili