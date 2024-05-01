Gürcistan'da yabancı ajan yasasını protesto eden 60'tan fazla gösterici gözaltına alındı

Tiflis'te gece saatlerinde Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan Avrupa Birliği (AB) yanlısı göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentodaki milletvekillerinin dışarıya çıkışını engellemek için binanın girişlerini kapatmaya çalıştı.Güvenlik güçleri, göstericilere binanın giriş kapılarından uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericilerin dağılmaması üzerine polis özel kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.Güvenlik güçleri parlamento binasına giden tüm yolları kapatırken, biber gazından rahatsızlanan gösterici ve gazetecilere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım sağlandı.Devam eden gösterilerde en az 63 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Protestolarda göstericilierin ellerinde AB bayrağı olması da dikkat çekti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete tepkiSöz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna 'tehdit' oluşturduğunu savunan AB yanlısı muhalefeti savunan Fransız asıllı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparken, güvenlik güçleri ve hükümeti göstericilere yönelik orantısız bir güç kullanmakla suçladı.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını söyledi.Zurabişvili, "Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunu da kesinlikle veto edeceğim. zira bu Avrupa Birliği'nin tavsiyeleriyle çelişen bütün bir stratejidir" dedi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Alexander Darakhvelidze, düzenlenen mitingde kolluk kuvvetlerinin 63 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.
Tiflis'te gece saatlerinde Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan Avrupa Birliği (AB) yanlısı göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentodaki milletvekillerinin dışarıya çıkışını engellemek için binanın girişlerini kapatmaya çalıştı.
Güvenlik güçleri, göstericilere binanın giriş kapılarından uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericilerin dağılmaması üzerine polis özel kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Güvenlik güçleri parlamento binasına giden tüm yolları kapatırken, biber gazından rahatsızlanan gösterici ve gazetecilere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım sağlandı.
Devam eden gösterilerde en az 63 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Protestolarda göstericilierin ellerinde AB bayrağı olması da dikkat çekti.
Başkent Tiflis'te gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı. Söz konusu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ile yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.
Başkent Tiflis'te gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı. Söz konusu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ile yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.
Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Tiflis'te Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin milletvekillerinin çıkış yollarını kapatmak amacıyla binayı ablukaya almak istedi.
Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Tiflis'te Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin milletvekillerinin çıkış yollarını kapatmak amacıyla binayı ablukaya almak istedi.
Başkent Tiflis'te gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı. Söz konusu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ile yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.
Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Tiflis'te Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin milletvekillerinin çıkış yollarını kapatmak amacıyla binayı ablukaya almak istedi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete tepki
Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna 'tehdit' oluşturduğunu savunan AB yanlısı muhalefeti savunan Fransız asıllı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparken, güvenlik güçleri ve hükümeti göstericilere yönelik orantısız bir güç kullanmakla suçladı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını söyledi.
Zurabişvili, "Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunu da kesinlikle veto edeceğim. zira bu Avrupa Birliği'nin tavsiyeleriyle çelişen bütün bir stratejidir" dedi.