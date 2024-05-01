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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gürcistan açıklaması: 'Kabul edilemez'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gürcistan açıklaması: 'Kabul edilemez'
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Gürcistan'da göstericilere karşı güç kullanılmasını kınadığını açıkladı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:22+0300
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesini protesto eden göstericilere yönelik şiddeti kınayarak Gürcistan makamlarını göstericilerin barışçıl toplanma hakkını güvence altına almaya çağırdı.İçişleri Bakanlığı'na göre 1 Mayıs gecesi Tiflis'in merkezinde düzenlenen mitingde 63 kişi gözaltına alınmış ve 6 kolluk kuvveti yaralanmıştı. Protestocular kolluk kuvvetlerine taş ve plastik şişe fırlatırken, kolluk kuvvetleri de biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmıştı.Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Daha önce Borrell, Avrupa Komisyonu'nun Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmayan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını yeniden yürürlüğe koymasından endişe duyduğunu belirterek Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili bir rapor sunmayı planladığını kaydetmişti.Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve münferit Batılı ülkelerin liderleri Gürcistan'a söz konusu yasayı kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu.Gürcü yetkililer ise Batı'dan gelen eleştirileri anlaşılmaz olarak nitelendirerek ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, Avrupa Birliği ve Fransa'nın ise bu tür yasa tasarılarını değerlendirdiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gurcistandaki-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasa-tasarisi-darbe-icin-bir-bahane-1083374446.html
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josep borrell, avrupa birliği, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, birleşmiş milletler (bm), nato, avrupa konseyi
josep borrell, avrupa birliği, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, birleşmiş milletler (bm), nato, avrupa konseyi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gürcistan açıklaması: 'Kabul edilemez'

18:22 01.05.2024
© AFP 2023 / JOHN THYSAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Gürcistan'da göstericilere karşı güç kullanılmasını kınadığını açıkladı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesini protesto eden göstericilere yönelik şiddeti kınayarak Gürcistan makamlarını göstericilerin barışçıl toplanma hakkını güvence altına almaya çağırdı.
İçişleri Bakanlığı'na göre 1 Mayıs gecesi Tiflis'in merkezinde düzenlenen mitingde 63 kişi gözaltına alınmış ve 6 kolluk kuvveti yaralanmıştı. Protestocular kolluk kuvvetlerine taş ve plastik şişe fırlatırken, kolluk kuvvetleri de biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmıştı.
Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı nabarışçıl bir şekilde karşı çıkan protestoculara karşı uygulanan şiddeti şiddetle kınıyorum. Gürcistan AB üyeliğine aday bir ülkedir ve yetkililerini barışçıl toplanma hakkını güvence altına almaya çağırıyorum. Bunu bastırmak için güç kullanılması kabul edilemez.
Daha önce Borrell, Avrupa Komisyonu'nun Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmayan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını yeniden yürürlüğe koymasından endişe duyduğunu belirterek Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili bir rapor sunmayı planladığını kaydetmişti.
Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve münferit Batılı ülkelerin liderleri Gürcistan'a söz konusu yasayı kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu.
Gürcü yetkililer ise Batı'dan gelen eleştirileri anlaşılmaz olarak nitelendirerek ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, Avrupa Birliği ve Fransa'nın ise bu tür yasa tasarılarını değerlendirdiğini belirtiyor.
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
DÜNYA
'Gürcistan'daki Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı yasa tasarısı darbe için bir bahane'
17:54
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