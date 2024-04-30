https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-siyasi-dusunur-dugin-batida-yayginlasan-rusofobinin-putinle-ilgili-nedenini-acikladi-1083299940.html

Rus siyasi düşünür Dugin, Batı'da yaygınlaşan Rusofobinin Putin'le ilgili nedenini açıkladı

Rus siyasi düşünür Dugin, Batı'da yaygınlaşan Rusofobinin Putin'le ilgili nedenini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü Rus siyaset uzmanı Dugin, Batı'da liderlerin izlediği politikalar sonucu giderek yaygınlaşan Rusofobinin nedenlerinden birinin Rusya'nın ve Devlet Başkanı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T10:24+0300

2024-04-30T10:24+0300

2024-04-30T10:24+0300

yaşam

rusya

vladimir putin

batı

tucker carlson

aleksandr dugin

daria dugina

geleneksel

rusofobi

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Rusya'da siyasi bilimlerin önde gelen uzmanlarından Aleksandr Dugin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röpotaj verdi.Geçmişte SSCB'yi belirli düzeyde destekleyen kişilerin 2000'li yıllarda Rusya'ya bu desteği vermemesinin sebeplerinin sorulması üzerine Dugin, "Putin geleneksel bir lider. O iktidara geldiğinde, en başından itibaren ülkemizi, Rusya'yı küresel nüfuzun altından çıkarmaya başladı. Küresel 'ilerici' gündeme karşı çıkmaya başladı" yanıtını verdi.Putin'in geleneksel değerleri, egemenliğin ve ailenin önemini öne çıkardığını ve dünyanın özel bir bölgesi olarak 'Rus medeniyetinin' varlığının altını her zaman çizdiğini anlatan Dugin, "Batı'da eski SSCB'yi destekleyen kişiler, 'ilerici' küresel gündemin destekçileri, bu da onların görüşlerinin Putin'in savunduğu görüşlerle örtüşmediği anlamına gelir" dedi.Bizzat Putin'e duyulan da dahil Rus nefretinin ve Rusofobinin temelinin bunlara dayandığını kaydeden Dugin, bu tür nefreti gündelik değil, metafiziksel bir olgu olarak tanımladığını belirtti. Siyaset uzmanı, bunun oluşmasında Rus tarafının geleneksel değerleri savunurken aynı zamanda nükleer silahlara sahip olmasının da rol oynadığını vurguladı.Carlson, 20 dakikadan biraz daha uzun süren röportajda Dugin'i en ünlü siyasi düşünür olarak tanımladı ve kızı Dariya Dugina'nın Ukrayna rejimi tarafından öldürüldüğünü de anımsattı.Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina, Ağustos 2022'de Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, 'Ukrayna rejimine bağlı teröristlerin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtmişti.Daria Dugina, Temmuz 2022'de İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.Putin, Şubat ayında Carlson'a verdiği röportajda Rus ve Batı toplumu arasındaki bazı farklara değinmişti.Rusya lideri, "Batı toplumu daha pragmatik. Rus insanı daha çok sonsuzluğu, ahlaki ve manevi değerleri düşünür. Batı kültürü daha pragmatik. Bunun kötü olduğunu söylemiyorum. Bu, mevcut ‘altın milyar’ için üretimde, bilimde ve diğer alanlarda daha iyi başarılar elde etme fırsatını sağlıyor. Burada kötü hiçbir şey yok. Sadece şunu demek istiyoruz ki, belki dış görünüm olarak birbirimize benziyoruz, ama bilinç farklı" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240209/abdli-gazeteci-tucker-carlson-rusya-lideri-putin-ile-yaptigi-roportaji-yayinladi-1080558836.html

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rusya, vladimir putin, batı, tucker carlson, aleksandr dugin, daria dugina, geleneksel, rusofobi