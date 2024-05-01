https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/eski-abd-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-bircok-onemli-sehirde-kusatilma-riskiyle-karsi-karsiya-1083376331.html
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna ordusu birçok önemli şehirde kuşatılma riskiyle karşı karşıya
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna ordusu birçok önemli şehirde kuşatılma riskiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun DHC’deki birçok müstahkem şehirde kuşatılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:53+0300
2024-05-01T18:53+0300
2024-05-01T18:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
scott ritter
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Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) birçok müstahkem şehirde sıkışıp kalabileceğini söyledi.Ritter, “Ukraynalıların DHC’de hala tuttukları şehirler var, bunlar güçlü tahkimata sahip yerler. Ukraynalılar bu müstahkem mevzilerden vazgeçmek istemiyor, ancak Rusya bu hatta ulaşıp manevra yapmaya başladığında, etraflarının çevrelenmesi ve geri çekilmekten başka seçeneği kalmama riski var” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun yoğun baskısı nedeniyle sürekli geri çekilmek zorunda kaldığını belirten Ritter, ikinci ve üçüncü savunma hatlarının Rus birlikleri tarafından yarıldığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin buraları kapatmasının hiçbir yolu olmadığına vurgu yaparak, “Sonunda, tüm cephe hattı boyunca hızlı bir şekilde geri çekilmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.Geçen hafta başlarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların neredeyse 500 bin askeri bulduğunu belirtmişti.Rus güçlerinin Donetsk’teki Pervomayskoye, Bogdanovka, Novomihaylovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini ve diğer bazı bölgelerde kontrol alanını genişlettiğini belirten Rus bakan, birliklerin tüm temas hattı boyunca inisiyatif alarak Ukrayna birliklerini işgal ettikleri hatların dışına ittiklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/eski-abdli-istihbaratci-iran-saldirilari-surerse-israilin-savunma-kapasitesi-bir-haftada-tukenir-1082786105.html
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ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, scott ritter, şoygu
ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, scott ritter, şoygu
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna ordusu birçok önemli şehirde kuşatılma riskiyle karşı karşıya
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun DHC’deki birçok müstahkem şehirde kuşatılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) birçok müstahkem şehirde sıkışıp kalabileceğini söyledi.
Ritter, “Ukraynalıların DHC’de hala tuttukları şehirler var, bunlar güçlü tahkimata sahip yerler. Ukraynalılar bu müstahkem mevzilerden vazgeçmek istemiyor, ancak Rusya bu hatta ulaşıp manevra yapmaya başladığında, etraflarının çevrelenmesi ve geri çekilmekten başka seçeneği kalmama riski var” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun yoğun baskısı nedeniyle sürekli geri çekilmek zorunda kaldığını belirten Ritter, ikinci ve üçüncü savunma hatlarının Rus birlikleri tarafından yarıldığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin buraları kapatmasının hiçbir yolu olmadığına vurgu yaparak, “Sonunda, tüm cephe hattı boyunca hızlı bir şekilde geri çekilmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.
Geçen hafta başlarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların neredeyse 500 bin askeri bulduğunu belirtmişti.
Rus güçlerinin Donetsk’teki Pervomayskoye, Bogdanovka, Novomihaylovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini ve diğer bazı bölgelerde kontrol alanını genişlettiğini belirten Rus bakan, birliklerin tüm temas hattı boyunca inisiyatif alarak Ukrayna birliklerini işgal ettikleri hatların dışına ittiklerini ifade etmişti.