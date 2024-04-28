https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/netanyahu-ucmnin-tutuklama-emrinden-korkuyor-1083227151.html
Netanyahu, UCM'nin tutuklama emrinden korkuyor
Netanyahu, UCM'nin tutuklama emrinden korkuyor
Sputnik Türkiye
Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda ‘hiç olmadığı kadar gergin’... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T09:41+0300
2024-04-28T09:41+0300
2024-04-28T09:42+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil-filistin
israil
soykırım
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083226994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71d8553950343c8e57bb39ce8c2f24c5.jpg
İsrail'in Maariv gazetesindeki adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun doğal olmayan bir şekilde korktuğu ve gergin olduğu kaydedildi.Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.Netanyahu 26 Nisan'da, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Ortadoğu’nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.Netanyahu olası tutuklama kararına karşı görüşmeler gerçekleştiriyorİsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil ‘politika yapanlar hakkında’ çıkmasını beklediği belirtilmişti.UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında ‘UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması’ dahil olmak üzere bir dizi acil önlem alınmasını onayladığı aktarılmıştı.İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.Daha önce konuşan Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yaptığı açıklamada, kuşatmanın bile bir soykırım olduğunu dile getirmişti.Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html
israil
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083226994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8a23693eada7f827bfdeeba1b2e1d02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, soykırım, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd
benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, soykırım, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd
Netanyahu, UCM'nin tutuklama emrinden korkuyor
09:41 28.04.2024 (güncellendi: 09:42 28.04.2024)
Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda ‘hiç olmadığı kadar gergin’ olduğunu bildiren İsral basını, bu nedenle de ABD Başkanı Joe Biden’a baskılarını artırdığının altını çizdi.
İsrail'in Maariv gazetesindeki adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun doğal olmayan bir şekilde korktuğu ve gergin olduğu kaydedildi.
Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.
İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.
Netanyahu 26 Nisan'da, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Ortadoğu’nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.
Netanyahu olası tutuklama kararına karşı görüşmeler gerçekleştiriyor
İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.
Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.
Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.
İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil ‘politika yapanlar hakkında’ çıkmasını beklediği belirtilmişti.
UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında ‘UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması’ dahil olmak üzere bir dizi acil önlem alınmasını onayladığı aktarılmıştı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.
Daha önce konuşan Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yaptığı açıklamada, kuşatmanın bile bir soykırım olduğunu
dile getirmişti.
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası
1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.
Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.