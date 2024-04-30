https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ak-partiden-abbnin-amblem-degisikligi-kararina-iliskin-aciklama-izin-vermeyecegiz--1083332231.html

AK Parti'den ABB'nin amblem değişikliği kararına ilişkin açıklama: 'İzin vermeyeceğiz'

AK Parti'den ABB'nin amblem değişikliği kararına ilişkin açıklama: 'İzin vermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

AK Partili Özcan, "Sayın Yavaş'a soruyoruz; amblem değişikliği de yeni bir israf kapısı değil mi? Suni bir gündem değil mi? Üstelik milli ve manevi... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T20:03+0300

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türkiye

ak parti

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ankara büyükşehir belediyesi

hakan han özcan

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) amblem değişikliğine izin vermeyeceklerini bildirdi.'Duyduğunuz rahatsızlığın gerekçesi nedir?"ABB tarafından belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağının duyurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yıllardır kullanılan ambleminden duyduğunuz rahatsızlığın gerekçesi nedir?" ifadesini kullandı.Özcan, "Sayın Yavaş'a soruyoruz; amblem değişikliği de yeni bir israf kapısı değil mi? Suni bir gündem değil mi? Üstelik milli ve manevi değerlerimizle örtüşerek hazırlanan bu amblemle olan problemi bilmek hakkımız değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyes'inin amblem değişikliğine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Amblemde kullanılan motiflerin anlamlarına değinen Özcan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ankara-buyuksehir-belediyesinden-amblem-degisikligi-karari-1083278734.html

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ak parti, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, hakan han özcan, mansur yavaş