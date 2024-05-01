https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cumhurbaskanligi-yuksek-istisare-kurulu-toplandi-1083366464.html
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T15:02+0300
2024-05-01T15:02+0300
2024-05-01T15:02+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083366170_0:144:3146:1914_1920x0_80_0_0_ca2d25eccd218cbc22b18a2ab697ba40.jpg
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandıÇankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abdulkadir-selvi-erdogan-ozel-gorusmesi-imamoglunu-rahatsiz-etti-1083350668.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083366170_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_e6357a966df812b3935c64e2a5bd63f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.