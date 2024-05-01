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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandıÇankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

15:02 01.05.2024
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
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